A Plusz sem segít Ezen a tendencián valószínűleg a jövő évtől elérhető csok Plusz sem tud majd változtatni. Annál is inkább, mert a gyermeket tervező házaspárok számára elérhető kamattámogatott hitel felhasználási lehetőségei között a zöld hitelcélok nem jelennek meg. Sőt, még a korábbi csok támogatással szemben is kedvezőtlenebb lesz a helyzet. Az eddig elérhető csok összegek ugyanis új lakás építésére és új lakás vásárlására magasabbak voltak. A csok így direkt módon próbálta emelni az új lakások iránti keresletet. „A régi csoknál ugyanis az is szempont volt, hogy az építőipar is hasznát lássa a támogatásnak” – érvel Gergely Péter. – „Az új csok Plusznál ez a cél már nem jelenik meg, az elérhető hitelösszegek új és használt lakások esetén is megegyeznek. Ez pedig óhatatlanul az olcsóbb, kevésbé korszerű ingatlanok felé tereli a vásárlókat.