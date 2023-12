Ukrajna és Lengyelország újabb határátkelőt nyit az üres teherautók számára hétfőn hajnalban, hogy megnyíljon az égetően szükséges útvonal Kijev felé. Egyes átkelőket a lengyel sofőrök hetek óta tartó tiltakozása miatt blokkoltak - közölte a Reuters ukrán hatósági információkra hivatkozva.

Fotó: Anadolu via AFP

A tiltatkozások november hatodikán kezdőtek, mert a lengyel kamionosok szerint ukrán társaik tisztességtelen versenyelőnyt élveznek. Emiatt négy határátkelőhely jelenleg is blokád alatt áll. A lengyel fuvarozók fő követelése, hogy ne engedjék be az ukrán kamionosokat az EU-ba, ami Kijev és Brüsszel szerint lehetetlen.

Az ukrán határszolgálat közölte, hogy a jelenleg csak személygépkocsik és buszok számára nyitva álló Uhriniv ellenőrzőpontot hétfőn hajnali 1:00-tól (GMT) nyitják meg a 7,5 tonnát meghaladó megengedett össztömegű, üres nehézgépjárművek számára. Ukrajna a múlt héten közölte, hogy megállapodott néhány olyan intézkedésről Lengyelországgal, amelyek enyhíthetik a nyomást a blokád alatt álló határátkelőhelyeken, de nem tárgyaltak a tiltakozások fő követeléseiről.

Közben az ATV híradó arról számolt be, hogy a szlovák és lengyel határátkelők blokádja miatt, a magyar határon is jelentős torlódás alakult ki. A magyar–ukrán határszakaszon több mint 20 kilométeres a torlódás, a beérkező és a kilépő kamionokat is leterelik az útról a rendőrök. A lengyel és szlovák határon több napja demonstrációk bénítják a teherforgalmat, ezért próbálkoznak sokan a magyar-ukrán határ-átkelőnél. Több mint ezernégyszáz kamion vesztegel a záhonyi határátkelő magyar oldalán.