Húszmilliárd forintot is meghaladó iparűzésiadó-bevétellel (hipa) fogadta el Kecskemét költségvetését a közgyűlés december közepén. Ez önmagában nem bírna hírértékkel, miután egy 110 ezres városról van szó, csakhogy 2011-ben, a Mercedes érkezése előtt mindössze 5 milliárd forint volt az adónemből származó bevétele a településnek, tehát 13 év alatt négyszeresére emelkedett ez az összeg.

Fotó: Shutterstock

Kecskemét csatlakozott az elithez

A hírös város ezzel Debrecenhez, Székesfehérvárhoz és Győrhöz zárkózik fel, ezeken a településeken már idén elérte a 20 milliárdot a hipa-befizetés. Mindez akkor is igaz, ha a mostani növekedésben az is szerepet játszik, de 2021-hez képest még így is több mint 50 százalékos, tehát reálnövekedésről beszélhetünk.

Több mint tíz éve stabil alapokon áll Kecskemét gazdasága, a megyeszékhely fejlődése töretlen, és a munkahelyek teremtése is folyamatos

– mondta a Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a költségvetés elfogadásakor a Hiros.hu tudósítása szerint, kiemelve, hogy az évek óta emelkedő helyi bevételek jövőre már rekordösszeget, 25 milliárd forintot tesznek ki.

A városvezető stabilnak, kiszámíthatónak, gondoskodónak és mértéktartónak nevezte a jövő évi büdzsét, amely megteremti a lehetőségét

az önkormányzati dolgozók januártól esedékes havi 29 600 forintos egységes béremelésének,

az intézményhálózat stabil működésének, és hogy

nem emelkednek a gyermekétkeztetés költségei a családok számára (ezt az önkormányzat átvállalja).

Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte a helyi tömegközlekedés megnövelt támogatását, amelynek alapja, hogy a szolgáltatást beleértve az iskolabuszt is már az országos átlagnál többen használják. Az ellenzéki képviselők hozzászólásaikban főként az emelkedő kormányzati elvonást, a jövőre már 6,3 milliárdos szolidaritási hozzájárulást emelték ki.

Kecskemét 2024-es költségvetését végül a kormánypárti képviselők támogatásával az ellenzék tartózkodása mellett, 13 igen, 7 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadta el a közgyűlés.