Miután a Fővárosi Ítélőtábla által megítélt azonnali jogvédelem lejárt (október 17-én), a Kúria ezenfelül még hatályon kívül is helyezte az ítélőtábla határozatát. A Kúria teljes egészében elfogadta a kincstár fellebbezésében leírt indokokat, azaz a kincstár ezidáig teljesen jogszerűen szedte be a főváros adótartozását. Karácsony Gergelyt tehát bírósági végzés szerint ideiglenesen sem illeti meg védelem az adófizetés alól, be kell tartania a törvényeket, és meg kell fizetnie a szegényebb településeket segítő szolidaritási hozzájárulást