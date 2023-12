A felmérések alapján európai szinten jóval kevesebb nő választja a mérnöki, a természettudományos vagy az informatikai pályát, mint férfi – miközben összességében 2027-re az EU-ban több millió munkavállaló fog hiányozni csak a technológiai szektorból.

Fotó: Shutterstock

Hogyan növelhetjük a nők arányát a STEM területeken?

– tette fel a kérdést az Egyenlítő Alapítvány és az IVSZ egy közelmúltban készült kutatása, amelyben a hazai STEM szakos hallgatókat, illetve a már végzetteket kérdezték. A válaszadók fele gondolja úgy, hogy a férfiak és a nők számára egyaránt vonzóbbá kellene tenni a technológiai szektort, és csak 19 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy elsősorban a nők érdeklődését kellene felkelteni a STEM szakmák iránt. A „hogyan” kérdésére érkeztek megoldási javaslatok a kutatásban megkérdezett mérnökök részéről: említették

a természettudományos tantárgyak iskolai oktatásának modernizálását, a példaképek megjelenítését a gimnáziumokban

– és itt nem feltétlenül a szakmai csúcsvezetőkre gondoltak, szerintük tökéletesen elegendő lenne, ha egy pár éve végzett mérnöknő mesélne a pályájáról a diákoknak.

Gyakorlati pillanatfelvétel a tech szektorról

Horváth Orsolya öt éve az IT-szektor egyik meghatározó szereplőjének, a Kontron Hungary Kft.-nek a HR vezetője, és szintén úgy véli, hogy már a középiskolában érdemes lenne komolyabban foglalkozni azzal, hogy a diáklányok reális opcióként gondoljanak például az informatika szakra.

„Az IT világát sokan férfiasnak tartják, ezért a lányok érdeklődéséből a legtöbbször alapból kiesik.

De ha még a felsőoktatási intézmény kiválasztása előtt tájékoztatást kapnának arról, hogy milyen részterületei vannak, és ez egy számukra is járható karrierút, akkor lehet, hogy többen orientálódnának errefelé.

Szerencsére, erre vonatkozóan vannak már kezdeményezések, például az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség különböző területeken tevékenykedő női mérnökökről készített kisfilmeket, amelyeken keresztül a pályaválasztást szeretnék segíteni.”

A tanárok felelőssége kihagyhatatlan

A kutatás is arra erősített rá, hogy 13–16 éves kor körül, ha egy jó fizika, matematika vagy kémia tanárt sodor a diák mellé az élet, akkor az terhelheti a nőket (és a férfiakat is) a STEM pályák felé. „Lenevelő” hatásról, személyről a megkérdezettek 11 százaléka tett említést a női pályaválasztás során – ez lehetett a sztereotípiák mentén gondolkodó tanár és féltő szülő egyaránt. Persze,

van olyan diáklány, akit az ellenszél kifejezetten doppingol arra, hogy bebizonyítsa, képes elvégezni mondjuk egy informatika szakot.

A felsőoktatási intézménybe bejutva a megkérdezettek a társaik támogatásáról számoltak be, ebből is látszik, hogy komoly jelentőséggel bírnak a diákszervezetek, a tanulókörök arra nézve, hogy egy STEM szakos diáklányból ne váljon pályaelhagyó.

A felsőoktatásban a tanári kar is többnyire szupportív, bár a vidéki intézményekben határozottabban kell bizonyítania egy nőnek, hogy megállja a helyét.

Fotó: Shutterstock

Hol jelenik meg mégis a női munkaerő?

Horváth Orsolya a Világgazdaságnak elmondta, hogy a cégüknél valóban alapvetően kevés a hölgy jelentkező olyan klasszikus IT-pozíciókra, mint például az IT infrastruktúra-mérnök. Viszont vannak olyan területek, ahol igenis megjelennek a női kollégák. „Ezek inkább a szoftveres megoldásokhoz kapcsolódó állások, mint

tanácsadó, üzleti elemző, tesztelő, vagy szoftverfejlesztő, de vannak projektmenedzser munkakörben tevékenykedő kolléganőink is.

Az SAP területén a cégünk minden évben elindít egy junior programot, ahova pályakezdőket várunk, akik egy tanácsadói képzésen vesznek részt. Köztük viszonylag sok a nő, és szerintem ezen a területen tudják is kamatoztatni a nemre jellemző erősségeket, a komplex problémamegoldó-készséget, a kreativitást, az ügyféllel való hatékony kommunikációt, az empátiát.”

Vidéken rosszabb a helyzet

Arra kérdésre, hogy egyenlő bánásmódot érzékelnek-e nők és férfiak között a munkahelyeken, a kutatásban megkérdezettek 59 százaléka igennel válaszolt, kisebb anomáliát említett 30 százalék, 7 százalék szerint a férfiakkal, 4 százalék szerint pedig a nőkkel kivételeznek a STEM ágazatokban.

A felsőoktatásban is jelen lévő Budapest és vidék közötti különbség a munkahelyeken szintén megjelenik: a vidéki munkahelyeken az anomáliák erősebben jelen vannak, mint a fővárosban – ez nem azt jelenti, hogy nemi egyenlőség tekintetében Budapesten nem lenne hova fejlődni.

A vidékiek és a több éve pályán lévők úgy ítélik meg, hogy a nőknek kevesebb lehetőségük van ezekben a szakmákban az előrelépésre, mint a férfiaknak.

Az ügyfelek is örülnek, ha van nő a mérnöki csapatban

A HR szakértő szerint

a gyakorlatban nem feltétlenül férfi-specifikus skillek kellenek a technológia szektorhoz,

de ma már – mivel a férfiak vannak többségben a pályán – talán a beilleszkedés vélt nehézségei is elrettentően hatnak a nőkre. Miközben ő azt nem tapasztalja, hogy az a kevés nő, akit dolgozni lát ezen a piacon háttérbe szorulna, vagy nem hallgatnának a szavára az ellenkező nemű munkatársak. „A mi cégünknél abszolút örömmel fogadnak a kollégák egy belépő női munkatársat, nem hallottam még negatív visszajelzést erre vonatkozóan egyik oldalról sem. Szerintem egy csapaton belül és az ügyfelek felé is sokkal jobb benyomást keltő, ha vannak hölgyek is a kollégák között, más a csoportdinamika, a szemlélet.”

A munkahelyeken a bér és a hozzá kapcsolódó juttatások a legfontosabb a pályakezdők számára itthon, de ugyancsak nagy hangsúllyal említették a kutatásban a karrierépítés lehetőségét, a szakmai kihívásokat – ambíciók tekintetében tehát a férfiak és a nők között nincs különbség a technológiai szektorban.

A versenyhelyzet ideális munkakörülményeket teremt – nőknek is!

Horváth Orsolya arra hívta még fel a figyelmet, hogy

mivel az IT-világban folyamatos a munkaerőhiány, és erős verseny folyik a munkáltatók között a jó kollégák megszerzéséért és megtartásáért,

számos olyan juttatást kínálnak az informatikai cégek, amelyek a nők számára is ideálisak lehetnek. „A céges kultúra része a rugalmas és a részmunkaidős munkavégzés, a home office lehetősége, de családbarát kezdeményezéseink között van például a nyári táborozás támogatása is. Ám ha valaki éppen tovább képezné magát, akkor számára tandíjtámogatást tudunk kínálni – igyekszünk minden élethelyzetben segíteni a kollégákat. Az IT-cégek között ma már az tud kitűnni, amelyik valami egyedit talál ki, és komplex motivációs csomagot képes nyújtani munkavállalói felé. Már csak azért is, mert más kelti fel egy extrovertált és egy introvertált, egy junior és egy senior kolléga érdeklődését. Van, akit egy exkluzív online előadás csigáz fel, mást pedig az lelkesít, hogy nyáron food truck kitelepüléseket hozunk az iroda mellé, ezért többféle izgalmas ételt megkóstolhat ebédidőben, vagy díjmentesen kapcsolódhat a céges cross fit vagy túracsapathoz.”