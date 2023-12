Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer, aktív versenyfelügyelet, határozott fellépés a technológiai óriáscégekkel szemben, a családok, illetve a sérülékeny fogyasztói csoportok kiemelt védelme, harc az ellen és kiemelkedően gyors fúziókontroll – többek között ezek jellemezték a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szakmai tevékenységét 2023-ban.

A kiszabott bírságok összege meghaladja a 2,2 milliárd forintot.

A GVH által július elseje óta működtetett online Árfigyelő rendszer eközben hozzájárult a piaci verseny élénkítéséhez – írta a versenyhivatal.

Sűrű éve volt az idén a Gazdasági Versenyhivatalnak

Fotó: Róka László / MTI

Jövőre is a verseny tisztaságáért dolgozik a GVH

A közleményben Rigó Csaba Balázs elnök úgy fogalmazott: „A fair versenynek minden helyzetben van értelme. Így volt ez 2023-ban is, mely esztendő az infláció gyors letörésének az éveként vonul be a magyar gazdaság történelmébe. 2024 várhatóan a gazdasági növekedés helyreállításának az éve lesz, amikor szintén nagy jelentősége lesz a verseny védelmének. A fair verseny megőrzéséhez kíván hozzájárulni a nemzeti versenyhatóság 2024-ben is a Magyar Compliance Akadémia elindításával, mely egy beszélgetés-sorozat a gazdaság szereplőivel a jogszerűtlen magatartások megelőzésére és az edukációra helyezve a hangsúlyt”.

A Gazdasági Versenyhivatal panasz- és bejelentéskezelési rendszere keretében évek óta működteti az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert. 2023-ban 1300-nál is több panaszt és mintegy 100 bejelentést kezelt a nemzeti versenyhatóság.

A bírságon felül még kompenzációt is kellett fizetni

Az idén lezárult versenyfelügyeleti eljárásokban a GVH versenytanácsa több mint 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki, az elmarasztalt cégek pedig ezen felül – a versenyhatósági vizsgálatok eredményeként – még megközelítőleg 250 millió forintos kompenzációt vállaltak a fogyasztók felé.

Az idén is több érdektársulás felszámolását fejezték be a szervezet szakemberei. Ilyen volt a több mint 300 millió forintos bírsággal zárult eljárás, amelyben az ország egészét érintő közúti kartellt tárt fel a GVH. Említése méltó még a budapesti menetrend szerinti hajójáratok üzemeltetésére kiírt közbeszerzés elnyerésére szerveződött, dunai hajós cégek között létrejött tiltott együttműködés feltárása.

Utóbbi ügyben a GVH versenytanácsa a bírságcsökkentést is visszavonta, mert kiderült, hogy a kartellező hajós vállalkozások csak színlelték az együttműködést a versenyhatósággal.

Mindez rávilágít arra, hogy a versenyhatóság az eljárásai során változatlanul nyitott az együttműködésre, ennek céljai és törvényi feltételei azonban csak a társaságok valódi, teljes kooperációja esetén teljesülnek. Kiemelendő, hogy 2023-ban is megérte a cégeknek visszatérni a tisztességes verseny útjára, mert a GVH-val történő együttműködéseknek köszönhető összes bírságcsökkentés mértéke mintegy 827 millió forint volt.

A hivatal 2023-ban is számos új versenyfelügyeleti eljárást, köztük több fogyasztóvédelmi ügyet indított;

többek között a Wizz Air jegyértékesítési gyakorlatára vonatkozóan, de

vizsgálatot indított az egyik legnépszerűbb jegyportál, az Eventim hazai üzemeltetőjével,

illetve az egyik legnagyobb online ételrendelési portál, a Foodora tulajdonosával szemben is.

A valószínűsíthetően versenykorlátozó piaci magatartása miatt górcső alá vonta továbbá az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártót, a lengyel tulajdonú Maspex Olympost.

Magasabb bejelentési küszöb, kevesebb ügy

A GVH versenytanácsa 2023-ban 89 ügyet zárt le – nagyjából ugyanannyit, mint tavaly. A bejelentési küszöbértékek emelésének köszönhetően az idei összefonódás (fúziós) bejelentések száma mintegy 20 százalékkal volt kisebb az előző évinél, ami komoly bürokrácia csökkentő lépésnek számít.

A fúziós bejelentések 92 százaléka zárult le négy napon belül hatósági bizonyítvány kiadásával. Ezzel Európában továbbra is az egyik leggyorsabb fúziókontroll a magyar versenyhivatalé. Az idén először 100 százalékos volt az előzetes fúziós bejelentések hazai aránya. A 2023. július 1-jei bevezetés óta az összefonódás-bejelentések 11 százaléka érkezett be egyszerűsített űrlapon, csökkentve a cégek adminisztrációs terheit.

Ez a magyar fogyasztóvédelem éve is volt

A GVH – mint írja – nagy figyelmet fordított a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak jobban kitett honfitársaink (a gyermekek, az idősek, a betegek és a családok) védelmére: több eljárásban is ellentmondást nem tűrően lecsapott például az Elf Bar forgalmazóira. A hatóság elnöke által 2022-ben életre hívott családbarát munkacsoport az idén a javaslataival is támogatta a kiszolgáltatottabbak védelmét célzó jogalkotást és jogalkalmazást.

A hivatal 2023-ban is határozottan fellépett a technológia óriásvállalatokkal szemben.

Ennek egyik jó példája, hogy november végén lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során globális hatású eredményeket ért el. Ugyanakkor jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber magatartását, 2023 júliusában pedig eljárást indított a Microsofttal szemben.

Indult és lezárult három gyorsított eljárás is

A nemzeti versenyhatóság idén összesen három gyorsított ágazati vizsgálatot indított és zárt le. Ezek közül egy az online szálláshelyfoglalási piacot vizsgálta, és a GVH szakértői konkrét beavatkozási pontokat javasoltak a magyar szállásfoglalók és a hazai szállásadók védelme érdekében. A 2023 első félévében elvégzett két gyorsított ágazati vizsgálatban a szakemberek az élelmiszerpiacokon (tejtermékek és tartós élelmiszerek) vizsgálták a piaci folyamatokat, illetve a kiemelkedő mértékű áremelkedésének okait, és számos javaslatot fogalmaztak meg a magyar fogyasztók védelme érdekében.

Rigó Csaba Balázs pedig 2023 márciusában javasolta az online Árfigyelő rendszer létrehozását, amely 2023. július 1-től az árak összehasonlíthatóságával és erőteljes versenyélénkítő hatásával – a kormányzati és más intézkedések mellett – hozzájárult az élelmiszer-infláció jelentős csökkentéséhez, az infláció egy számjegyűre történt leszorításához.

Nemzetközi együttműködésekben a GVH

Folyamatos a nemzetközi érdeklődés a magyar versenyhatóság módszerei iránt a hajnali rajtaütések, a kartellek felderítése, a piacok villám elemzése (gyorsított ágazati vizsgálatok), a hatóság beavatkozásainak (fogyasztói jólét) mérése iránt. Erős évet tudhat maga mögött az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ, amely az oktatási és szakmai programok szervezésével segít elsősorban a közép-, kelet- és délkelet-európai országoknak a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése területén. Rigó Csaba Balázst 2023 októberében beválasztották a Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) irányító testületébe (SG), régiónkból elsőként. A GVH tagja az európai uniós versenyhatóságok (ECN) közösségének is. Jövőre megfigyelőként csatlakozik a türk államok versenytanácsához és kétoldalú megállapodást köt a tanácsot vezető török versenyhatósággal.