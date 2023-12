Felnőtt tartalom: Amit csak akarsz - mondja a virtuális szexmunkás

A technológiai fejlődés adta lehetőségeket valamilyen oknál fogva a szexipar mindig lefordítja a saját nyelvére. A nyomda, vagy a fotó technika megjelenésével egyidőben megjelentek a pornó képek, az internet megjelenésével egyidőben megjelent a digitális (álló és mozgó) pornó tartalom, és amikor a robotika elért a finommechanikai mozgások adaptálásához, megjelentek a robot segédeszközök, a 3D nyomtatásról, vagy a műanyagipari (szilikátok) fejlődésről nem is beszélve. A nagy nyelvi modelleket használó AI fejlődésével - chatbot - pedig most megjelenik a virtuális szexmunkás, a hús vér pornós AI kiterjesztése.

IRL vs virtuális szexmunkás Fotó: GettyImages

Hogyan hozzunk létre egy AI klónt?

Idén májusban a Twitch (streaming csatorna) és az OnlyFans alapítója (Amouranth) elindította saját mesterséges intelligencia csatornáját a Forever Voices-t, amely jelenleg a pornó ipar nehézsúlyú csillagainak ad otthont – virtuális szexmunkás paradicsom. A dolog lényege, hogy a csatornán keresztül hozzáférhető AI-t „feltanítják” egy-egy pornósztár nyelvi modellére, szóhasználatára, dialektusára, válasz reakcióira és persze hangjára, beszédének ütemére. Hatalmas biznisz amúgy, az ismert nevekkel havi 30 dollárért annyit lehet szextingelni, amennyit nem szégyell a felhasználó. Tehát amikor a „színész” mesterséges intelligenciája üzeneteket küld, azok az IRL (való életben) elmondottakon alapulnak, a szexmunkás által megosztott tények valósak. A dolog pikantériája, hogy ez az eszköz nem csak szextingre való, képes kapcsolatot ápolni, tehát oldja a magányosságot kiegészítve az intimitással, amit például a ChatGPT nem ad meg. (Nagy kérdés persze, hogy ki akar magáról intim információkat kiadni egy robotnak? – A szerk.)

Piaci igény

A szóban forgó Forever Voices-t aktiválni kell ahhoz, hogy az ott szereplő virtuális klónokat „szóra lehessen bírni. Ennél lényegesen egyszerűbb a Clonia.ai oldal, amelyet egy pornós Riley Reid hozott létre a beszédes nevű Only Fans sztár, Lena The Plug-al. A csatorna olyan piaci rést talált, amelyet sem a Voices, sem Panion AI, sem STXT nem látott. Ráadásul a szexmunkás saját bevállása szerint kényszer is volt egyben, ugyanis ha nem csinálná, mások megcsinálnák. A képeit felhasználva ugyancsak a mesterséges intelligenciával (nagy vizuális modellek) klónoznák (bemozgatott, megelevenített képekkel) és értékesítenék. Tehát, ha a saját iparágában ezt nem csinálná, akkor lemaradna. A piaci rés pedig, amit nem igen csinált senki, hogy Reid mesterséges intelligenciájának (amely a Meta nyílt forráskódú nagy nyelvi modelljét, a LLaMa-t használja) képzésének kezdeti szakaszában a technikai csapata YouTube-videóit, podcastjait, interjúit és XXX besorolású tartalmait használta fel, nagy merítést adva az AI-nak a „művészeti” tevékenységéből, hogy azokat értelmezve újabb és újabb tartalmakat állítson elő. Magyarul AI alkotta intim videókat kínál a párbeszéd és kapcsolattartás mellett. Ez az, amire konkrét igény mutatkozik.

A dolog pikantériája, hogy az AI minden tekintetben mankó. Mankó a felhasználó számára, aki némi nemű törődésre vágyik, és mankó az alkotó számára is, hiszen az örökkévalóságnak örökíti meg személyiségét, vizuális kiterjesztését. Ráadásul az AI akkor is képes új tartalmakat előállítani, ha például a szexmunkás már (ilyen-olyan okok miatt) már nem. A virtuális szexpartner sosem fárad el.

A technológia még gyerekcipőben jár és senki sem ismeri igazán a kockázatait, társadalmi vonatkozásait. Az idő alatt a klónok valószínűleg mutálódnak, új digitális szexuális élményeket szülnek, és folytatják a felnőttipar átalakítását, ami potenciálisan a szexmunka új korszakát nyitja meg – egy olyan korszakot, amelyet webcham-es lányok indítottak el. Megszületett belőlük az AI által generált kiberbordély. Ez persze nem azt jelenti, hogy az IRL pornója eltűnik. Sok szexmunkás számára ezek a chatbotok a már meglévő valós tartalmaik kísérőjeként működnek, úgynevezett omnichanelt kínálva a rajongóknak, hogy közelebb kerülhessenek hozzájuk.