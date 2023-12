A magyar állam értékesíti a Yettel Magyarországban meglévő részesedését, miután a 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. megállapodásokat kötött a Yettel Magyarország Zrt. és a Yettel Real Estate Hungary Zrt. 25 százalékos tulajdonrészének, valamint a CETIN Hungary Zrt. 20 százalékos tulajdonrészének értékesítéséről.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vevő a PPF-Csoporthoz tartozó TMT Hungary Holdco B.V. holland holdingtársaság. Az állami részesedések értékének meghatározását, valamint a tranzakció piaci megfelelőségét vizsgáló MEIP tesztet független szakértők végezték. Az ügylettel keletkező bevételt az állam a budapesti repülőtér visszavásárlásának finanszírozásához fogja felhasználni. A magyar állam szerepvállalása a stratégiai jelentőséggel bíró telekommunikációs ágazatban – a Magyar Telekommal, valamint a Vodafonnal kötött együttműködési megállapodás révén – a tranzakciót követően is megmarad, a Corvinus Zrt. pedig továbbra is 29,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a piac vezető szereplői közé tartozó Vodafone Magyarországban. Ezzel erőteljesen és hatékonyan képes tulajdonosi oldalról hozzájárulni az ágazat fejlődéséhez. A Yettel ügyfeleit a tulajdonosi struktúra változása közvetlenül nem érinti, a lakossági és az üzleti ügyfelek a társaság szolgáltatásait a továbbiakban is változatlan formában vehetik igénybe.