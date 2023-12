Fizetésképtelen a Styl, nem kapnak fizetést a dolgozók

Még November végén a Styl képviselőjeként Radics Tibor úgy nyilatkozott a Vas Vármegyei Hírportálnak (VAOL), hogy továbbra is folyik a munka a gyárukban, de elismerte, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak. Radics ekkor azt mondta, hogy bízik benne, hogy a helyzetük rendeződik, illetve kiemelte, hogy a gyárnak vannak megrendelései.

Fotó: Unger Tamás/Vas Népe

A VAOL most azt írja, a szombathelyi önkormányzati képviselőre, Czeglédy Csabára hivatkozva, hogy a Styl fizetésképtelenség miatt csődöt fog jelenteni. A portál nem rég megjelent cikke szerint a dolgozók nem tudnak bemenni a gyárba, ahol már az áramot is lekapcsolták. Egyelőre nem világos a lap szerint, hogy a munkások hogyan kapják meg a kilépési papírjaikat, hogy jelentkezhessenek a munkaügyi központban. Állítólag volt olyan, hogy az üzemben fokban kellett dolgozni, így a körülmények miatt egyébként is sokan felmondtak már. A VAOL azt írta, hogy

információink szerint hiába dolgozták végig becsülettel a novembert, fizetést egyelőre nem kaptak a cég alkalmazottjai.

A portál kereste Radics Tibort, hogy kommentálja a helyzetet, de egyelőre nem tudták elérni.