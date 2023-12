GFM a Fitch döntéséről: újabb biztató jel, töretlen a bizalom hazánk iránt

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a Standard and Poor's múlt heti döntése után egy biztató jel érkezett a magyar gazdaságból azzal, hogy a Fitch is megerősítette Magyarország adósságbesorolását, és továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat.

2023.12.15. 23:12 | Szerző: Járdi Roland