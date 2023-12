Háború zajlik a kiskereskedelemben, sok magyar háztartás retteghet a bírságtól – A Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Idén márciusban az egymással versengő kiskereskedelmi láncok árcsökkentéseiről szóló hírek kötötték le leginkább portálunk olvasóinak figyelmét, de az informatika területén tapasztalható munkaerőhiányról, valamint a Wizz Air légitársaság új desztinációiról szóló cikkek is több ezer olvasót vonzottak. Most nézzük sorrendben a legolvasottabb márciusi írásokat!

A Lidl Magyarország mindent megtesz, hogy vásárlói számára a legjobb árakat tudja biztosítani. Fotó: Földi D. Attila / Világgazdaság

A vásárlókért háborúznak a boltok – megérkezett a Lidl válasza, hétfőtől durván csökkenti az árakat

A Lidl Magyarország március 6-tól jelentős mértékben és tartósan csökkentette a kínálatában található, legnépszerűbb sajtok árát – ezt Tőzsér Judit, a boltlánc vállalati kommunikációs cégvezetője közölte a Világgazdasággal. Az akkor már második hónapja tartó árcsökkentési hullám ezzel nem ért a végére, a következő termék a száraztészta lesz – közölték a vásárlókkal. Az intézkedésnek köszönhetően a sajtok ára a kiszereléstől és a típustól függően akár 25 százalékkal is csökkent. Tőzsér Judit ezt azzal indokolta, hogy a Lidl Magyarország mindent megtesz, hogy vásárlói számára a legjobb árakat tudja biztosítani.

Március 1-jén az Aldi is bejelentette, hogy terméktől függően 20–23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja a magyar beszerzésű trappista sajtjait. Hamar kiderült, hogy nemcsak az Aldi járt el így, hanem a CBA is, csak ők nem verték nagydobra az árleszállítást. Fodor Attila, a cég kommunikációs igazgatója közölte, hogy ők is 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtottak végre a trappista sajtoknál március 1-jétől.

Négynapos munkahét helyett 69 órára emelnék a heti munkaidőt, és ezt azzal magyarázzák, hogy így több gyerek fog születni

Első látásra nem teljesen világos, hogyan segítheti a rekordhosszú, egyharmadával meghosszabbított munkahét a gyermekvállalást Dél-Koreában. Miközben Európában egyre gyakrabban hallani a négynapos munkahétről, világ másik végén ezzel homlokegyenest szembemenő megoldások kerülnek az asztalra. Négynapos munkahét helyett 69 órára emelnék a heti munkaidőt, és ezt azzal magyarázzák, hogy így több gyerek fog születni. A távol-keleti országban a legalacsonyabb a földön a termékenységi ráta: 2022-ben átlagosan 0,78 születés jutott egy nőre. Azzal, hogy túlórát lehet felhalmozni egy későbbi szabadságért cserében, a miniszter szerint a nők választási lehetőségeit szélesítenék.

Ilyet eddig csak Amerikában láttunk: díszsorfalat álltak Somogy vármegyében a diákok a tanáruknak

Nem mindennapi jelenet játszódott le Barcson, a Somogy vármegyei kisvárosban a helyi iskola falai között. A több mint harminc éve működő Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai úgy döntöttek, emlékezetessé teszik egyik kedvenc tanáruk, Schnellbach László nyugdíjba vonulását. A gimnázium folyosóján százával álltak díszsorfalat a pedagógus utolsó munkanapján. Percekig tartó vastapssal búcsúztak tőle. Az iskola közösségi oldalán megosztott egyik írásban az állt, hogy nincs olyan széchenyis diák, akit Schnellbach tanár úr 1992 óta ne tanított volna média, etika vagy magyar tantárgyból.

Ez most az ország legkelendőbb szakmája: már a kezdők is egymilliót keresnek, mégsem találnak rá elég embert

Sikeres volt a Programozd a jövőd! projekt, ám nemzetgazdasági jelentőségű volna, hogy a jelenleginél is sokkal többeket tereljenek informatikai pályára. Ha valaki IT-snek tanul, annak lesz munkája, az egészen bizonyos. Kimutatható és jelentős GDP-mulasztást jelent, hogy jelenleg 44 ezer informatikus hiányzik a hazai munkaerőpiacról. Szolnoki Szabolcs, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium technológiáért felelős helyettes államtitkára jelezte, hogy globális összevetésben is jelentős a szektor munkaerőhiánya. A Randstad elemzése szerint a tech szektorban 2030-ra 85 millió főre nő a hiány, ami 8,5 trillió dolláros veszteség. Magyarországon is egyre csábítóbbak a vonatkozó fizetések: már junior pozícióban is általános az egymilliós forintos bruttó bér.

Magyarországon is egyre csábítóbbak a vonatkozó fizetések: már junior pozícióban is általános az egymilliós forintos bruttó bér az informatikában. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság



Kútamnesztia: lejár a határidő, utána jön a bírság, de el is bontathatják a nem megfelelő kutat

Hatféle vízügyi eljárás valamelyikét kell 2023. december 31-ig kezdeményezniük azoknak, akik nem szeretnék, hogy másnaptól a kutakra vonatkozó jogszabály megsértése miatt bírságtól kelljen tartaniuk. A vízgazdálkodásról szóló, 1995-ben született törvény módosítása előírja, hogy az országban csak engedéllyel rendelkező kutak lehetnek. A bírság a gazdálkodáshoz használt, engedély nélküli kút értékének a 80 százalékáig, az engedély nélküli vízmunka- vagy vízhasználat esetében egymillió forintig terjedhet. Magáncélú használat esetén a természetes személyre legfeljebb 300 ezer forint bírság szabható ki.

Újabb népszerű termék árát lökte mélybe a Lidl – megérkezett a Tesco válasza is

Márciusban a kiskereskedelmi láncok mindent megtettek azért, hogy a vásárlók visszatérjenek az üzletekbe: a sajt, a vaj és a tészta után most a virsli volt porondon, de a következő hetekben várhatóan további kedvezményeket ígérnek majd a nagy boltok, például a Lidl, a Tesco, a SPAR, a CBA vagy az Auchan. Márciusban a kisker láncok minden héten új termékeknél nyitottak frontot, és nem látszott a vége az árcsökkentésnek. A lépés egyértelműen annak szólt, hogy a kiskereskedelmi forgalom drámaian beszakadt.

Nagy bejelentést tett a Wizz Air – ennek sok magyar utazó örülhet

Márciusban új repülőgépet, útvonalbővítést és járatsűrítést jelentett be a Wizz Air, amely nem ismeri el a légiutasadó jogosságát. Váradi József vezérigazgató bejelentette októbertől új útvonalakat nyit meg Budapestről a Wizz Air, Koppenhágába és Sarm es-Sejkbe repülhetnek a magyarok. A Wizz Air Európa leggyorsabban bővülő légitársasága, amely 2023-ra 5,5 milliós üléskapacitással készül a magyar ügyfeleknek. Elhangzott, hogy a légügyi cég sűríti járatait négy spanyol (Tenerife, Alicante, Madrid és Barcelona) és három olasz (Róma, Bari és Nápoly) célállomásra, valamint Berlinbe, Bázelbe, Athénba, Dubaija, Gurdakába és Dzsiddába.

Megváltozik az Aldi összes magyar boltja – a vásárlók rá se fognak ismerni az üzletekre

Az év harmadik hónapjában milliárdos fejlesztést jelentett be az egyik legnagyobb hazai kisker lánc. Az Aldi erről kiadott közleménye szerint a modernizáció során új húshűtőkkel látja el áruházait a vállalat, így nagyobb árukínálat lesz elérhető kisebb helyen. Az új biatorbágyi hűtőházának is köszönhetően az áruházlánc az elmúlt évben hétmilliárd forinttal nagyobb értékű megrendelést adott a magyar húsipar számára. Az Aldi továbbra is kizárólag magyar forrásból szerzi be frisshús-termékeit.

Brutális áron dobta piacra mocsai kastélyát Lagzi Lajcsi

Piacra dobta mocsai luxusbirtokát Lagzi Lajcsi, a börtönbüntetésre ítélt zenész. A 33 szobás, 1868 négyzetméter alapterületű kastély egy 13 061 négyzetméteres telken található, a vevőnek 13 millió eurót, vagyis több mint 5,1 milliárd forintot kell fizetnie érte.

Nem tudják kimondani a nevét, mégis egy magyar településről beszél az egész világ

Vezeték nélküli technológiában az élmezőnyhöz tartozik Magyarország, így még a mobilipar legfontosabb kiállításán, a barcelonai MWC-n is a magyar példát dicsérték a szakértők. A több mint kétezer vállalat közül sokan már a 6G-ről kommunikálnak, miközben a Huaweinél például úgy gondolkoznak, az 5G érett megoldás, amelyet megéri fejleszteni. Az 5G-láz már a múlté, a 6G érkezésére pedig még éveket kell várni, így a mobilipar szereplőinek nem volt könnyű a tervezés, milyen újdonságot mutassanak be a szektor legfontosabb kiállításán, a Mobile World Congressen (MWC). A barcelonai esemény másik nagy kihívása a szakembereknek Fényeslitke nevének kimondása volt – bár a külföldiek nem jártak sikerrel, így is a szabolcsi községről beszéltek Kínától Európai nagyhatalmain át Dél-Amerikáig.