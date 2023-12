A magyar gazdaság fundamentumai több területen is határozottan javultak - kezdte a háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Hozzátette, az novemberben jelentősen csökkent és széles körű dezifnláció, decemberben akár hat százalék alá is kerülhet éves alapon.

Méréséik szerint a gazdaság fokozatos élénkülésége a negyedik negyedévben is folytatódott, viszont jövőre lefelé módosítják az előrejelzésüket, amit 2025-ben ezért feljebb húzzák.

Az ország kockázati megítélésének javulása lehetővé tette az alapkamat csökkentési ciklus folytatását

- mondta Virág, hozzátéve, hogy a 100 és 75 bázispontos csökkenést tárgyalta a tanács, azonban ez utóbbi mellett tette le a voksát. Hangsúlyozta, a változatlanul pozitív reálkamat segíti a dezinfláció folytatását. Ahogy azonban közelíti a toleranciasávot az infláció, úgy mérséklődhet a reálkamat.

Az FX-swap piaci feszültségek miatt e hét csütörtökön egy éven átnyúló tendert iktat be a tenederek közé az MNB. A globális dezinflációt övező kockázatok továbbra is óvatosságot indokol Virág szerint. Ezért továbbra is adatezérelten döntenek az alapkamat csökkentéséről.

A monetáris tanács értékelése szerint Magyarország a dezinfláció terén nagyon komoly sikereket ért el

- emelte ki, hozzátéve, hogy ezt folytatni kell 2024-ben, amihez fegyelmezett monetáris politikára van szükség.

Jelentősen csökkennek a fejlett piaci hozamok

A fejlett országok inflációja közelíti a toleranciasávot, miközben Kínában az árak csökkenését regisztrálják. A fejlett piaci hozamok is jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban. Az amerikai hosszú hozamok 4 százalék alá, a német hozamok 2 százalék alá. A nyersanyagpiacon azt látják, hogy ugyan sok feszültség van, de tovább mérséklődtek az olajárak, ami segíti az energiaimportőr gazdaságok kilábalását.

Lényegi kockázati faktorok vannak a kockázati környezetben - mutatott rá Virág, aki szerint megjelentek a recessziós félelmek, főleg Európa esetében.