Európa egyes részein a szárnyasok – mint a pulyka és csirke – a menők, másutt azonban inkább a disznóból vagy a halból készült ételeket preferálják karácsonykor. A Google gyűjtése azon alapszik, hányan használták keresésükben a „recept” szót. Nézzük sorban, mit esznek az európai nemzetek karácsonykor – foglalta össze az euronews.com.

Egyesült Királyság

A britek leginkább gesztenyével töltött szárnyast készítenek karácsonykor, de népszerű a malacsült is, roston sült zöldségekkel, kenyérrel és áfonyaszósszal.

Több európai országban esznek pulykát az év legszebb ünnepén, elsősorban az Egyesült Királyságban.

Fotó: Shutterstock

Az étkezést általában a híres aszalt gyümölccsel és brandyvel ízesített karácsonyi puding, a náluk „egérpite” néven futó aprósütemény, a krémes sodóval tálalt „trifle” (vagyis borba áztatott piskóta pudinggal és tejszínnel), és csokoládés fatörzs zárja.

Franciaország

A franciák hagyományos karácsonyi vacsorájában a menüsor általában hagymalekváros libamájjal vagy osztrigával kezdődik, amihez pezsgőt isznak. Ezután jöhet a főétel, ami sokszor náluk is gesztenyével töltött szárnyas vagy kappan, végül csakúgy, mint brit szomszédaik, a sajt helyett vagy mellett ők is csokoládés süteménnyel, „csokoládés fatörzzsel” és pukkantós szaloncukorral zárják az étkezést. A belgáknál mindez annyiban más, hogy ott fehér hurkát vagy szárnyast adnak főételnek, és készítenek palacsintát, illetve kis-Jézus alakú brióst is.

Németország

A németek hagyományosan krumplisalátát esznek kolbásszal vagy libát sütnek, amit vörös káposztával tálalnak. Sokan készítenek sajtfondüt, vagy raclette-et is.

Németországban gyakran sütnek libát, amit vörös káposztával tálalnak az ünnepi asztalra.

Fotó: Shutterstock

Olaszország

Szenteste az olaszok halat vagy tenger gyümölcseit esznek, nagyon népszerű a hétféle halból készített étel. Karácsony napján előételnek crostinit kínálnak, utána általában pulykát, szárnyast vagy malacsültet esznek, de van, ahol inkább borjút, ossobucót tálalnak, és természetesen elmaradhatatlan az olasz tészta is.

A híres olasz kuglóf, a panettone az étkezés végén kerül sorra, hagyományosan olasz nugáttal és kávéval kísérve.

Spanyolország

A spanyolok karácsonyi asztala nagyon hasonló az olaszokéhoz: bár régiónként eltérő, hogy mi a főfogás, általában elmondható, hogy halat, rákot, sokan bárányt, pulykát fogyasztanak. A tradicionális desszertek viszont Spanyolország-szerte ugyanazok: nugát, marcipán vagy szárított gyümölcsökkel készült püspökkenyér mind-mind a spanyol konyhára gyakorolt arab hatást mutatják.

Magyarország

Nem mondunk újdonságot azzal, hogy Magyarországon is leginkább halat esznek szenteste, legyen az halászlé vagy rántott hal, német hatásra krumplisalátával.

Magyarországon a halászlé és a töltött káposzta örök hagyomány karácsonykor.

Fotó: Shutterstock

Rá következő nap azonban már változatos, hogy ki mit főz: sokan a töltött káposztára esküsznek, mások inkább disznótorost esznek, van, aki pulykát készít. Elmaradhatatlan azonban a diós-mákos bejgli, a mézeskalács, és a zserbó.

Görögország

A görögöknél általában disznó és pulyka a karácsonyi asztal főfogása, régiónként eltérően készítve. Ezen kívül a hagyományos piték, a vasilopitta (gyömölcsös sütemény), a melomakarona, a kourampiedesz, a baklava, a kantaifi az, amit készítenek.

Mire keresnek rá leginkább az emberek, a hagyományos ételekre vagy valami másra?

A Google adatai szerint korántsem a hagyományos ételek vezetnek.

Spanyolország volt az, ahol a leginkább keresgéltek külföldi receptek után a karácsony előtti időszakban.

A legtöbben a franciák egyik halreceptjére voltak kíváncsiak, őket követték azok, akik a Wellington-bélszín elkészítési módjára kerestek rá, desszertként pedig mindannyian a tiramisura fogadtak.

Az interneten keresgetők közül a legtöbben a franciák egyik halreceptjére voltak kíváncsiak.

Fotó: Shutterstock

Luxemburg sütemények terén a németek csillag alakú fahéjas kekszére és Stollen-jére kerestek, főételnél pedig meglepő módon a magyar gulyásra és a mediterrán pitára.

A németek maradnak a hagyományoknál, ha főételről van szó, a desszertek és italok terén azonban nyitottabbak: legtöbbször a holland tojáslikőr receptjére és a francia Creme brulee elkészítési módjára kerestek rá.

A belgákat leginkább a tiramisu és a csokoládés mousse receptje érdekelte , főételként pedig az olaszok vadasreceptjére voltak kíváncsiak, a Spezzatino di Cinghiale-ra. A németekkel ellentétben a britek ragaszkodnak bevált desszertjeikhez, a főételeknél azonban esélyt adnak az újdonságoknak is: idén a legtöbben a vörös káposzta elkészítésére kerestek rá. Ezen kívül arra voltak a leginkább kíváncsiak, hogyan hasznosíthatják a karácsonyi pulyka maradékát.

A magyarok sem kísérleteznek szívesen idegen ízekkel karácsony előtt: első helyen sajtosrúd-recept, második lett a bejglitészta, harmadik a mézeskalács, negyedik a halászlé és ötödik a kókuszgolyó.

Az összes vizsgált ország közül Franciaország és Görögország volt az, ahol csak a hagyományos receptekre kerestek az emberek, legyen szó desszertről vagy főételről.