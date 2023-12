Hatalmas támogatást nyert el Gyomaendrőd, több mint egy milliárdból fejlesztheti az infrastruktúráját

Csaknem 1,3 milliárd forintból valósíthat meg hét fejlesztést a Békés vármegyei Gyomaendrőd – közölte a polgármester. A támogatásokat a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) pluszból nyerték el.

A négycsoportos Százszorszép Óvoda fejlesztése - ahova 96 gyermek jár - már be is fejeződött - mondta Toldi Balázs (független). Beépítették a padlásteret, így nettó 213 négyzetméternyi új helyiség jött létre. Felújították a gépészeti- és a villamossági rendszert, valamint a játszóudvart; bővítették a tálalókonyhát. A földszinten egy új foglalkoztató helyiséget alakítottak ki, és napelemes rendszert is telepítettek. A fejlesztésre 144 millió forintot nyertek el.

Több projekt is érinti a 12 ezer lakosú városban az úgynevezett cigányvárosi részt.

A szociális városrehabilitáció elnevezésű projektet 152 millió forintból valósíthatják meg 2025 őszéig. A program szociális bérlakások és játszótér kialakítását, parkosítást, köztéri kamerarendszer kiépítését, egy illegális szemétlerakóhely felszámolását, a közösségi ház fejlesztését, valamint szociális mosoda kialakítását foglalja magába. Ugyanerre a területre kaptak 228 millió forintot, amiből egyéni szocializációs fejlődésre és közösségépítésre, konfliktuscsökkentésre épülő edukációs és közösségi programokat valósíthatnak meg 2027 február végéig.

Navracsics Tibor elmondta, hogy mire használják fel az érkező uniós forrásokat A területfejlesztési minisztert az Országgyűlés előtt hallgatták meg a Magyarországra érkező uniós forrásokról. Navracsics Tibor elmondta, hogy az országon belüli fejlettségi különbségek csökkentése az elsődleges cél. A miniszter azt is elmondta, hogy a területfejlesztést nem fogják kivenni az önkormányzatok kezéből, a városok vezetésével együtt dolgoznak majd.

150 millió forintot nyertek el a helyi szociális infrastruktúra fejlesztésére. Az összegből - amelyet 2026 február végéig kell felhasználni - a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztését tervezik, kialakítanak egy speciális tornaszobát beteg ellátottak számára; és elsősorban eszközöket (kerékpárokat, mobiltelefonokat, egy gépkocsit) vásárolnak az intézményeknek - mondta a polgármester.

A zöld- és kulturális infrastruktúra fejlesztését 2025 február végéig kell elvégezni 208 millió forintból. Lakótelepi játszótér és járdák felújítása, 22 parkoló építése szerepel a tervek között, megújul 6500 négyzetméternyi zöldfelület. Emellett a Határ Győző Városi Könyvtár és a Szent Antal Népház épületeinek homlokzatát felújítják; a Kállai Ferenc Művelődési Központ bizonyos részeit átalakítják, és eszközöket szereznek be.

A Kállai Ferenc Művelődési Központ egy másik pályázaton elnyert 120 millió forintot energetikai fejlesztésre is: szigetelésre, nyílászárócserére, világításkorszerűsítésre és napelemes rendszer telepítésére. Toldi Balázs elmondta, várhatóan jövő év első negyedévében befejeződik a kivitelezés.

A turizmus fejlesztésére 292 millió forintot kaptak, amelyből szintén 2025 február végéig két fejlesztést hajtanak végre.

A Fűzfás-zugi holtágon kialakított horgász versenypályán egy 170 négyzetméteres kiszolgáló létesítmény épül, amellyel a horgászturizmust szeretnék fellendíteni.

A gyomai városrészen található tájházban - felújítást és belső átalakítást követően - a Gyomán született Kállai Ferenc nevéhez köthető Tanú című filmben látható gátőrház elevenedik majd meg. A szomszédos épületben vadászati kiállító tér és közösségi tér lesz, ahol a vitéz Váry József vadászati életútját és a településre hagyott vadászati hagyatékát mutatják majd be. A polgármester tájékoztatása szerint ennél a projektnél csak jövő év elején várható a közbeszerzés kiírása.