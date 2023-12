Itt az év utolsó hitelminősítése: megerősítette Magyarország adósbesorolását a Fitch!

Az idei utolsó felülvizsgálati kört is sikerrel vette Magyarország, a várakozásoknak megfelelően ugyanis megerősítette a magyar állampapírok besorolását a Fitch Ratings hitelminősítő intézet. A londoni cég péntek esti, amerikai tőzsdezárást követően kiadott közleménye szerint továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat, fenntartva a BBB minősítést negatív kilátás mellett. Ezzel hitelminősítői szempontból is a legnehezebb éven van túl a magyar gazdaság.

2023.12.15. 23:02 | Szerző: Járdi Roland