Jön idén az utolsó felülvizsgálati kör – ismét ítéletet mondanak Magyarországról a hitelminősítők

Idén utoljára vizsgálják a szuverén magyar államadósságot a nemzetközi hitelminősítő intézetek, előbb december 8-án a Standard and Poor's, majd december 15-én pedig a Fitch Ratings mond ítélet a magyar kilátásokról. Ha utóbbi még le is minősíti esetleg Magyarországot, még az sem jelentene drámát, a befektetők ugyanis gond nélkül vásárolják az állampapírokat. A legfontosabb azonban, hogy a makrogazdasági fundamentumaink érdemben javultak az elmúlt félévben, jövőre ha felminősítés nem is jön, de egy-egy kilátás javítás már benne lehet a kalapban.

1 órája | Szerző: Járdi Roland