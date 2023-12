A visszaváltási rendszer mellett egy újabb látványos és kézzelfogható szolgáltatást vezet be 2024. január 1-jétől a Mohu Mol Zrt. – jelentette be újságírók előtt Pethő Zsolt, a társaság vezérigazgatója. A lépéssel a Mohu két legyet üt egy csapásra: megszabadítja a lakosságot attól az évente keletkező 320-384 ezer tonnányi. nagyon könnyen és nagyon gyorsan lebomló konyhai életmaradéktól, amely most a konyhai vegyes hulladékba kerül, ám néha a szelektívben landol, azt pedig nem is tudjuk, hogy mennyi végzi a csatornában. A teljes mennyiség talán 600-700 ezer tonna lehet az összesen 2 millió tonna vegyes hulladékból. Másrészt ezt a hulladékot a társaság hasznosítja.

Ilyen barna kukákat kapnak a biohulladékhoz a társasházak.

Fotó: Mohu Zrt.

Az első ütem jövőre, a második 2025-ben indul

Ennek a könnyen és gyorsan lebomló hulladéknak egy része a lebomlás felgyorsításával energetikailag hasznosítható, másik része bevethető a mezőgazdaságban is. A begyűjtés első lépésben 14 városban, elsősorban társasházas környezetben indul, és nagyjából 460 ezer embert érint. A bevezetés fokozatosságát az is indokolja a vezérigazgató magyarázata szerint, hogy a Mohu értékelni kívánja az első ütem tapasztalatait. A második ütemre – már másfél-két millió lakos bevonásával és a vármegyeszékhelyekre összpontosítva – 2025-ben kerül sor, részben az első ütem tapasztalatai alapján – ez utóbbiról Borsfay-Horváth Judit, a Mohu anyag- és termékáramvezetője beszélt.

Mint elmondta, mivel az első ütemben az edények, kukák kihelyezése folyamatos, a rendszer valójában márciustól üzemel teljes gőzzel.

Százszázalékos begyűjtés egyébként nincs a tervben, hiszen vidéken sok háztartás maga hasznosítja ezt a típusú hulladékát.

Érdemesebb a Mohutól kapott, jól záró edényt használni

A jövő év első napjától fokozatosan helyezi ki a Mohu a gyűjtőedényeket, lakásonként egy darab öt literest ad a regisztrált háztartásoknak. Ezt nem kötelező elfogadni, gyűjthető az érintett hulladék saját edényben is. A társaság által adott, illetve a társasházakba kihelyezendő 120 literes kuka mellett szól azonban, hogy ezek jól zárhatók, ami a szag miatt és a rágcsálók távol tartása miatt fontos.

A Mohu még vizsgálja, hogy milyen járműtípus tudja begyűjteni ezeket a kukákat, jövőre még nem várható új autók beszerzése. Vagyis jó eséllyel ugyanazok a kukásautók ürítik majd az új, barna színű kukákat, mint a többit.

A Mohu biohulladék-gyűjtésének első üteme.

Fotó: Pártl-Konrád Brigitta / Mohu Zrt.

Nem előz be a Mohu szarvasi üzeme

Első lépésben a begyűjtött bio- és élelmiszerhulladék biogázüzemekbe kerül, de a Mohu vizsgál más hasznosítási lehetőségeket is. Az országban 80 biogázüzem van, ezekkel a társaság már egyeztetett, nyolccal meg is állapodott. Ezek az üzemek az első körben kijelölt 14 város közelében működnek. „Szó nincs arról, hogy a Mohunak kizárólagossága lenne ennek a hulladéknak a feldolgozására” – válaszolt Pethő Zsolt a Világgazdaság azon kérdésére, hogy nem elsősorban a Mohu májusban Szarvason vásárolt biogázüzeme kapja-e meg a lehetőséget. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a 80 hazai biogázüzem között sok a kis kapacitású, de a társaság első körben szerződni tudott azokkal, amelyek már alkalmasak a lakossági jellegű hulladék hasznosítására. Ahogy nő majd a begyűjtött mennyiség, úgy nő a bevont biogázüzemek száma. Kiválasztásukkor fontos szempont lesz, hogy minél közelebb legyenek a hulladék begyűjtésének helyéhez, hiszen alacsonyabb a szállítási költség is.