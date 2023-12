Gulyás: meghosszabbítjuk a kamatstopot, semmilyen uniós ügyben nem támogatjuk a közös döntést A kormány meghosszabbította a kamatstopot, így a vállalkozások április 1-ig, míg a családok július elsejéig védelmet élvezhetnek – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A kormány arról is döntött, hogy a 75 milliárd keretösszegű napelem telepítési pályázatot kiterjesztik a vállalatokra is, akik február 25-ig jelentkezhetnek.