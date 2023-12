Friss felvételek érkeztek: kiáradt Duna, így néz ki most a főváros Kedden elérte a dunai áradás a fővárost is, a budai és a pesti alsó rakpartot is le kellett zárni. Az érdeklődők az ünnepek ellenére is megtekintették az elárasztott partszakaszokat, az ott lakók viszont felszólították őket, hogy ne akadályoztassák a munkálatokat a bámészkodással.