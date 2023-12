Kiberbűnözés: a gyerekek adatait használják fel banki csalásokra a hekkerek

Karácsony közeledtével, aztán az ünnepek, no meg téli szünet idején a gyerekek talán még az egyébként megszokottnál is több időt töltenek a digitális eszközök bűvöletében. Ezzel pedig fokozódik a kiszolgáltatottságuk a kiberbűnözők alkcióival szemben, a hekkerek ugyanis a gyerekektől is lophatnak személyes adatokat.

2023.12.20. 18:10 | Szerző: Horváth Éva