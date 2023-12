Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor néhány nappal karácsony előtt nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy januártól 32,2 százalékkal emelkedik a pedagógusok átlagjövedelme, beleértve az óvónőket is. Most a Belügyminisztérium egy pénteki közleményében megerősítette a döntést, egyúttal a részleteket is ismertette, hogy pontosan mennyi lesz a fizetése jövőre a pedagógusoknak.

Kiderültek a pontos számok: ennyit keresnek a pedagógusok januártól (Fotó: Magasi Dávid / Kisalföld)

A tárca tájékoztatása szerint a január 1-jétől alkalmazandó új bérsávok szerint

a pályakezdő gyakornokok fizetése 528 800 forintra emelkedik. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben a 2023. évre rögzített 400 ezer forintos illetményhez képest ez éppen 32,2 százalékos emelést jelent. Fontos hangsúlyozni, hogy ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek. Pedagógus I. besorolás esetén 538 ezer forintnál, pedagógus II. kategóriában 555 ezer forintnál, mesterpedagógusnál 630 ezer forintnál, kutatótanár esetében pedig 750 ezer forintnál

nem lehet kevesebb a pedagógus havi illetménye. A Belügyminisztérium leszögezte, hogy a kormány határozatban rendelkezik arról, hogy

az emelt bérek februári kifizetéséhez szükséges források biztosítása a központi költségvetés terhére az állami, egyházi és magánintézmények fenntartói részére is megtörténjen.

Továbbá azt is bejelentették, hogy a pedagógus minősítés és az intézményi tanfelügyelet eljárásait is újraszabályozzák. Erre azért van szükség, mert az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a pedagógus tanfelügyelet és az intézményvezetői tanfelügyelet megszűnik. Az új szabályok értelmében a pedagógus minősítés is önkéntessé válik, az előmenetelhez szükséges gyakorlati idő pedig jelentősen csökken.

A belügyi tárca javaslata arra is kitér, hogy a mesterfokozat meglétét további két százalékos,

a matematika,

digitális kultúra,

természettudomány-környezettan,

fizika,

kémia,

biológia,

földrajz

szakos szakképzettséget pedig az ezeket a tantárgyakat tanító pedagógusoknál további négy százalékos illetményemeléssel ismerné el.