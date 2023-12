Sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehet online értékpapírszámlát nyitni december 11-től. A pénzügyminiszter jelentette be, hogy az azonnali online értékpapírszámla-nyitás minden, Ügyfélkapuval rendelkező magyar magánszemély számára rendelkezésre áll, mindössze néhány percre csökken a számlanyitás időtartama. Ezzel párhuzamosan megújul a Webkincstár és a MobilKincstár alkalmazás is.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A magyar gazdaság önállósága és Magyarország szuverenitása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az államadósság nagyobb része ne külföldi, hanem magyar kézben legyen

– mondta Varga Mihály. Hozzátette, hogy 2010 óta a lakosság részaránya az adósságfinanszírozásban 3 százalékról 20 százalék fölé emelkedett, a kamatok 75 százaléka belföldön marad, közel fele a magyar háztartásokat gyarapítja. A tárcavezető azt mondta, hogy az elmúlt évtizedben a lakossági állampapírok állományát mintegy 10 ezermilliárd forintra növelte a kormány, ami több mint hússzorosa a 2010-es értéknek.

A felnőtt lakosság 12 százaléka rendelkezik állampapírral, tehát van tere a további fejlődésnek.

Melyik állampapírt válasszuk az év végén, és melyiket 2024-ben? Bombaként robbant a hír november végén, a Prémium Állampapírból új sorozat indul. A változás pedig nem csekély: az idei és a jövő évre eddig kilátásba helyezett, hatalmas kamat elolvadni látszik. Így akkor melyik állampapírt érdemes választani? Az egyáltalán befutó lesz még a pénzünk fialtatására?

A tárcavezető kijelentette, hogy a jövőben is meg akarják őrizni a magyar állampapírok versenyképességét, legyen szó a hozamról, a biztonságról vagy épp az egyszerűségről, gyorsaságról – tájékoztatott a tárcavezető. Kiemelte, hogy a jövő héten induló, Ügyfélkapun keresztül megvalósuló szolgáltatás piaci összehasonlításban is egyedülálló, a banki szolgáltatásokkal összehasonlítva is előnyös:

ma egyetlen pénzintézet sem nyújt ennél rugalmasabb lehetőséget értékpapírszámla megnyitására.

Szerinte a digitalizáció korában a cél nem lehet más, mint hogy az állam és az állampolgárok közötti kapcsolatokat a kényelmes és gyors online szolgáltatások irányába tolják el. Varga Mihály elmondta, erre korábbi példa a részéről az szja-bevallások átvállalása, vagy az elektronikus ügyintézés egyre több területre való kiterjesztése a közigazgatásban.

Ebbe az irányba mutat maga a megújult Webkincstár és MobilKincstár alkalmazás is, az azonnali értékpapírszámla-nyitást pedig egy újabb elemnek szánja a kormány ebben a sorban – tért ki rá a pénzügyminiszter.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke beszédében kiemelte:

2019 óta van lehetőség a kincstárban online számlanyitásra, és már minden harmadik ügyfelük így nyit értékpapírszámlát. Emellett a WebKincstár és a MobilKincstár szolgáltatás népszerűségét jelzi, hogy a tranzakciók közel 80 százalékát már ezeken az online felületeken kezdeményezik az ügyfelek.

Hozzátette, hogy a továbbfejlesztett szolgáltatások üzembe helyezésének részeként az informatikai rendszerek átállítására is sort kell keríteni: a WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatás így december 8. 16:00 órától december 11-én 6:00 óráig nem lesznek elérhetők – tudatta a MÁK elnöke.