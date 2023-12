Az éjjel megjelent Magyar Közlönyben szereplő kormányhatározat átalakítja a kormány kabinetjeit. A Stratégiai és Családügyi, a Gazdasági, a Növekedési és Versenyképességi, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet helyett létrejön a Stratégiai, a Nemzetpolitikai és a Gazdasági Kabinet.

Fotó: Kallus György

Ez azt jelenti, hogy a korábbi Gazdasági és a Növekedési és Versenyképességi Kabinet helyett már csak egy Gazdasági Kabinet fog működni, amelynek élére a gazdaságfejlesztési miniszter kerül, így minden gazdaságot érintő feladat Nagy Márton kezében összpontosul.

A Magyar Közlöny szerint a Gazdasági Kabinet vezetője ügydöntő jogkörrel járhat el a következő területeken:

az adópolitika

a vidékfejlesztés

az agrárpolitika

az államháztartás

az állami beruházások

az állami vagyonfelügyelet

a költségvetés makrogazdasági megalapozása

az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása

a belgazdaság

az energiapolitika

az iparügyek

az élelmiszeripar

az élelmiszerlánc-felügyelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezése, megépítése és üzembe helyezése

a gazdaságfejlesztés

Az eddigi kabinetek rendszerében Nagy Mártonhoz tartozott a Növekedési és Versenyképességi Kabinet, a korábbi Gazdasági Kabinet élén pedig Varga Mihály pénzügyminiszter állt. Az új rendszerben a pénzügyminiszter feladatainak nagy része Nagy Mártonhoz kerül.

A közlöny megjelenése után a pénzügyminisztérium is közleményt adott ki a változásokkal kapcsolatban:

A magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára, a következő években tartósan magas ütemben, az uniós átlag felett növekedhet. A válságok leküzdésével a kormány egyik elsődleges célja, hogy felgyorsítsa az egyensúlyi mutatók javítását, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését

– közölte a tárca. A közleményben az is szerepel, hogy Varga Mihály vezetésével feláll egy költségvetési munkacsoport, amelynek feladata a három kabinet költségvetési egyensúlyának ellenőrzése lesz. A pénzügyminisztérium közölte: ebben a körben a munkacsoport a kabinetek döntéseivel szemben költségvetési vétót alkalmazhat.

A kormány elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett, az elhúzódó háború és a szankciós ellenére is csökkentette a hiány és az adósság mértékét, és a következő években is folytatja ezt a munkát – olvasható a közleményben. Jövőre a költségvetési hiány mértéke a GDP 2,9 százalékára mérséklődhet, míg 2026-ra 2 százalék alá kívánják csökkenteni a mutatót – írták. Azt is ígérik, hogy ezzel együtt az államadósság mérséklésén is dolgoznak:

jövőre a GDP 66,7 százalékán alakulhat, míg 2026-ra a maastrichti 60 százalékos kritérium alá vihetik az államadósságot.

A költségvetési munkacsoportot a pénzügyminiszter vezeti, tagjai az előterjesztő miniszter mellett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és a miniszterelnök politikai igazgatója.