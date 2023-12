Lázár beszól, Brüsszel nem fizet, Zelenszkij Magyarország iparára ront – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Horribilis számla vár Magyarországra az Európai Bizottság döntése miatt

Májusban még nem tudhattuk, hogy egészen decemberig kell várni arra, hogy Brüsszel végre kifizesse a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Pedig a költségvetésnek már akkor is nagy szüksége lett volna a brüsszeli folyósításra, hiszen a rezsicsökkentés fenntartása, a magas kamatkörnyezet, valamint olyan egyszeri tételek, mint például a Vodafone felvásárlása vagy a 13. havi nyugdíj erősen terhelte a büdzsét.

Fotó: Kiss András Kristóf / Varga Mihály Facebook

Lázár János meglepő bejelentése: a magyar kormány szakít az egyik legnagyobb német céggel

„Már nem barátkozunk velük” – idéztük az építési és közlekedési minisztert, aki a Siemens kapcsán használt kemény szavakat. 115 új villamos mozdony beszerzésére mondott nemet Lázár, amikor arról beszélt, hogy „nem tervezzük, hogy Siemens járműveket vásárolunk”.

Fordulat a fúrt kutak bejelentésénél: nagyon sokan kaphatnak engedményt

Jó darabig úgy nézett ki, hogy a kúttal rendelkezőknek két opciójuk van: vagy kezdeményezik az év utolsó napjáig a kútjuk engedélyeztetését, vagy a kútamnesztia lejártával a jövő évtől bírságot fizethetnek. Ehhez képest jócskán változott a helyzet május elején: a vízkészletvédelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeken szükségtelennek minősítette egy tervezett jogszabály a háztartási kutak engedélyezési kötelezettségének fenntartását.

Fúrt kutak bejelentése: itt a történet vége – kiderültek a részletek

Olvasóink kíváncsisága nem lankadt a fúrt kutak ügyében. Márpedig a készülő jogszabályból egyre több részlet derült ki: a bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség megszűnik a háztartási, kerti és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítéséhez, feltéve, ha a kút

mélysége nem haladja meg az 50 métert,

nem érinti az első vízzáró réteget,

háztartási és mezőgazdasági használatra szolgál,

és vízkészletvédelmi szempontból nem védendő területen található

Megjelent a rendelet: áfát csökkent a kormány

Elképzelhető, hogy olvasóink többsége szélesebb körű áfacsökkentésben reménykedett a cím alapján, azonban igazán a buszos vállalkozóknak lehetett őszinte a mosolyuk: a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtási kormányrendelete szerinti buszos személyszállítási szolgáltatás tekintetében az áfa mértéke az adó alapjának 5 százaléka lett. Ez jókora könnyítés, tekintve, hogy eddig erre 27 százalékos kulcsot alkalmaztak.

Rezsitámogatást ad a kormány, fejenként majdnem húszezer forintot – de nem mindenkinek

Még májusban is az energiaszámlákat bogarásztuk, így nem csoda, hogy sokan kíváncsiak voltak az újabb rezsitámogatásról szóló hírre, miszerint egyszeri támogatást kapnak az egyházi iskolák, hogy ki tudják fizetni az energiaszámláikat.

Összegyűjtötték, mely országok léphetnek ki legközelebb az Európai Unióból – Magyarország is felkerült a listára

Bár a jövőről szóló jóslatok inkább az év elejére jellemzők, de az egyik legolvasottabb brit portál jócskán a tavasz végén is tippelgetett. Mégpedig arról, hogy Magyarország lehet a következő országok egyike, amely kilép az Európai Unióból. Nem zavarta őket a magyar kormány álláspontja, miszerint ez kizárt, a magyar EU-tagság alapvető érdek, és nincs alternatívája. Ha kíváncsi arra, hogy még mely országok tagságát kérdőjelezték meg, itt elolvashatja.

Súlyos amerikai szivárogtatás: Zelenszkij fel akarta robbantani a Barátság kőolajvezetéket, hogy tönkretegye Magyarország iparát

Az év végére már egyre több nyilvánosságra került hír árnyalta az ukrán elnök addig felépített, nyugodt, sztoikus államférfi-imidzsét. Ilyen például az a Washington Post által megszerezett hírszerzési jelentés, ami szerint Zelenszkij nem kevesebbet vetett fel, mint hogy Ukrajna robbantsa fel a Magyarországnak orosz kőolajat szállító Barátság csővezetéket.

„Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a csővezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül” – idézte a vonatkozó dokumentum tartalmát az amerikai újság.

Új autómárka tűnhet fel Magyarországon – Szijjártó Péter már vezette is

Akár a magyar piacra is bevezethetik az első török személyautót, a kizárólag elektromos meghajtású Toggot (Türkiye’nin Otomobili Girisim Grubu). Az erről szóló elképzelések nem csupán a márkakereskedők körében ismertek, hanem a magyar kormányzat is nyitottan áll a kérdéshez. Legalábbis erre enged következtetni Szijjártó Péter interjúja, amelyet a török állami Anadolu hírügynökségnek adott még május elején. Ha videót is megnézne a Szijjártó szerint nagyon kényelmes török autóról, itt megteheti.

Eltűnt 270 milliárd forint készpénz Magyarországról, de ennek egyelőre senki sem örülhet

Ennyivel lett kevesebb a forgalomban lévő készpénz állománya három hónap alatt a tavaly decemberi csúcshoz képest. Jóval gazdaságosabb lenne, ha kevesebb készpénz forogna, ám a magyar monetáris kultúra másképp kalibrált, itthon még nagyon sokáig a többség készpénzt fog használni. És hogy akkor mégis hova tűnt a pénz? Megkérdeztük a jegybankot, ezt válaszolták.