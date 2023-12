A kormány áttekintette Budapest jelenlegi helyzetét és arra jutott, hogy a főváros és az ország további erősödése és gazdagodása érdekében újabb, nagy városfejlesztésre van szükség – ezt Lázár János jelentette be hétfőn egy sajtótájékoztatón. Ő arra kapott mandátumot Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy tárja fel azt a területet, amelyet az állam meg tud fejleszteni ennek érdekében.

Lázár János elmondta az igazságot: új, óriási városrész épülhet Budapesten – több ezer milliárd forintba kerülne (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

Az építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott, hogy ezt a célt úgy határozta meg a kabinet, hogy érdemes létrehozni egy új millenniumi városközpontot. Mindez a fővárosban Rákosrendező pályaudvar területén valósulna meg, ami lényegében az jelentené, hogy

meghosszabbítanák az Andrássy utat.

Lázár János részleteket is elárult, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházásról folyó tárgyalások még nincsenek olyan fázisban, hogy végleges állapotokról lehetne beszélni.

Hol épülhet fel az új budapesti városrész?

A rákosrendezői terület eredetileg teherpályaudvar volt, amelyet mára viszont már csak részben használ a MÁV. Egy 1,3 millió négyzetméteres, tehát 130 hektáros területről van szó Budapest szívében, a 13. és a 14. kerület határán. Mostanra nagyrészt illegális hulladéklerakóként használják, ami miatt nem csak a terület, hanem a talaj is szennyezett.

Éppen ezért Lázár János – aki a politikai gazdája a projektnek a kormányon belül – a terület feltárást javasolta a kabinetnek. A magyar állam a többségi tulajdonos, de kisebb részben magántulajdonosok is vannak az érintett részen. Első lépésként a rehabilitáció indul meg, ha ez megvan, akkor következhet az Andrássy út meghosszabbítása. A tárcavezető jelezte, hogy a vasútnak még részben szüksége van a területre és az államnak az is célja, hogy maradjon közösségi célú funkció is.

Ennek kapcsán felidézte, hogy ezúttal ugyanúgy állhat össze a magántőke és a politika, mint ahogy a 19. század végén, amikor szinten ennek köszönhetőn vált világvárossá Budapest. Most ezzel a partnerséggel egy új Budapesti városközpont jöhet létre. Ilyen együttműködéssel jött létre egyébként a fővárosban a Művészetek Palotája is, mint ahogy például a Lánchíd beruházásába mögött is volt görög tőke.

Milyen feltételeket szabott Orbán Viktor az új budapesti városrésszel szemben?

Mindenesetre a kormány megfontolta és több miniszter bevonásával a terület feltárása megindulhat. Lázár János arra is kitért, hogy a miniszterelnök három feltételt szabott az új budapesti városrésszel szemben.

Középszerű nem épülhet. A projekt a sajtóban Mini-Dubaiként híresült el, de a miniszter szerint ha megépül, csakis Maxi-Dubai lehet. Ha belevágnak az építkezésbe, a tervek és a kivitelezés a magyar építészet szerint kell, hogy végbemenjen. Csak olyan épülhet, ami Budapest számára is elfogadható. A kormányfő szó szerint azt mondta, hogy "Budapest ellen építeni nem lehet, csak Budapesttel". Magyarán meg kell nyerni a főváros teljes támogatottságát a beruházáshoz.

Mennyibe kerül az új budapesti városrész?

Az építési és közlekedési miniszter erről azt mondta, hogy nagy ívű fejlesztés készül, ami komoly erőforrást igényel az államtól és a magánbefektetőtől is. Lázár János azt javasolja, hogy a 130 hektáros területet bontsák két részre: 30-35 hektárt használjon tovább a MÁV és mintegy 60-65 hektáron legyen a beépítés.

Közben 25-30 hektáron Budapest legnagyobb és legmodernebb közparkja is létrejönne.

Ez úgy történne, hogy a megmaradó vasúti pályákat lefednék és efölött húznák fel a közparkot. Az állam egymilliárd euró, mai árfolyamon nagyjából 380-400 milliárd forintból fejleszteni az itteni közlekedési, vagyis vasúti, közúti, kerékpáros és gyalogos infrastruktúrát. A területszennyezés kezelésére önmagában 20 milliárd forintot szánnak.

Ahhoz, hogy a magánbefektető bele tudjon kezdeni a beruházásba, államközi szerződés megkötése szükséges. Ennek előkészítése zajlik, az Építési és Beruházási Minisztérium a Külgazdasági és Külügyminisztériummal működik együtt. Az első változat már megszületett, de legalább még fél évet vesz igénybe a véglegesítése. Éppen ezért még a kormány sem ezt nem hagyta jóvá, sem pedig arról nem hozott döntés, hogy megtörténik a magánbefektető bevonása.

