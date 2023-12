Jön az alacsonyabb önerő a fiatalok lakáshiteleinél Módosította a jegybank a hitelfedezeti arányokról szóló rendeletet, ennek alapján januártól az első lakásukat vásárló fiataloknak elég lesz a lakáshitelükhöz 10 százalék önrészt felmutatni, ha ehhez a bankjuk is hozzájárul. A rendelet alapján 2024. január elsejétől a 41. életévüket még be nem töltött ügyfeleknél és adóstársaknál a lakóingatlan értékének 90 százalékát is elérheti az építésre vagy vásárlásra nyújtott lakáshitel összege.