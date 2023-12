Még mindig az energiaárak jelentik a legnagyobb kihívást a kisvállalkozások életében

A mikro- és kisvállalkozások felének jelentősen, 39 százalékának pedig kismértékben nehezítette meg a működését az az MBH Bank által készített, a teljes szegmenst érintő reprezentatív felmérés szerint. Ez a tavalyi eredményekhez képest érezhető javulást jelent, hiszen 2022-ben még a válaszadók 61 százaléka jelezte azt, hogy vállalkozása nehéz helyzetbe került a drágulás miatt.

A felmérés kitért arra is, hogy a cégek hogyan küzdöttek meg a különböző kihívásokkal, így az infláció okozta nehézségekre 42 százalék új piacok, üzleti területek bevonásával, 38 százalék a működési költségek csökkentésével, 31 százalék pedig áremeléssel válaszolt. Tavaly a cégek még inkább a drasztikus lépéseket érezték szükségesnek.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Idén az infláció mellett az energia- és alapanyagárak változása továbbra is komoly gondot okozott a cégeknek, olyannyira, hogy a legnagyobb arányban ismét a rezsit és az alapanyagárakat ítélték a legnagyobb kihívásnak, akárcsak tavaly. Az ezek elleni intézkedések azonban már változásokat mutatnak. Az elmúlt évhez képest 20 százalékkal többen jelezték, hogy új piacokat nyitnának vagy bővítenék üzletüket, de hangsúlyosabbá vált a költségek csökkentése is, ami másfélszeres növekedést mutatott egy év alatt.

Kevesebben terveznek további áremeléseket vagy az ügyfélkör bővítését a magas árszint megtartása mellett, mint 2022-ben, viszont egyre többen igyekeznek faragni a beszállítói költségeiken.

Többen vannak azok is, akik új termék vagy szolgáltatás fejlesztésében gondolkodnak.

A digitális átállást is vannak akik költségcsökkentésre használják és ez gyakran együtt jár az elektronikus banki szolgáltatások használatával is, de nő az online számlázók aránya is, párhuzamosan a könyvelő- és bérszámfejtő programok alkalmazásával. Az elektronikus megoldásokat bevezetni tervezők között a digitális aláírást, és a különféle adminisztrációs segítségek (digitális jelenléti ívek, nyilvántartások, alvállalkozói dokumentumok) bevezetését tervezik a legtöbben. A felmérésből az is kiderül, hogy a vállalkozói szféra alapvetően nyitottan reagál a digitális újításokra, igénylik és használják is az új kényelmi fejlesztéseket.

Illés Zoltán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: „A kutatási eredmények megerősítettek minket abban, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt érdemelnek azok a digitális megoldások, melyek túlmutatnak a hagyományos banki szolgáltatásokon. Ennek megfelelően fejlesztjük tovább a BUPA pénzügyi asszisztensünket, amely már a vállalkozás ötletének megszületésétől kezdve segíti ügyfeleinket a cégalapítás folyamatában, illetve számos hasznos funkcióval támogatja a vállalkozások mindennapjait, a könyvelői szolgáltatástól kezdve a számlák kezelésén át a cash flow menedzsmentig.”

A kutatás szerint a vállalkozásokra nem jellemző, hogy a hagyományos banki szolgáltatások terén nagy változásokra készülnének, így a megkérdezettek 62 százaléka marad az eredeti konstrukciónál, 35 százalék bővítené a digitális csatornáit, 17 százalék pedig támogatott felvételére készül.

Hozzávetőleg a vállalkozások fele (55 százalékuk) ismeri a kormányzati támogatásokat, 11 százalék tervezi is, hogy él azokkal.

Ez utóbbi szám az előző év méréseihez képest visszaesés, de ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy amíg az új támogatási ciklus nem indul el, így az ügyfelek is várakozó állásponton vannak a tervezéssel.