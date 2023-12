Az eredetinél olcsóbb, egyes tulajdonságai alapján pedig még jobb is az újnál a felújított laptop, amely iránt erősödik is a kereslet. Nem mellesleg a régi eszköz ilyenkor nem az elektronikus hulladékhegyek tetején landol, hanem megfiatalítva visszakerül a piacra. A 2007-ben Keszeli Ákos és Angyal Tamás e piacon Szlovákiában garázscégként indított vállalkozást, amely 2019-ben Magyarországon is megjelent – összesen 80 főt foglalkoztat, tavaly 10 millió eurós forgalmat ért el, és már 316 ezer eszköz felújításán van túl. A Világgazdaságnak a két alapító adott interjút.

Keszeli Ákos és Angyal Tamás a cégük erőteljes terjeszkedésén dolgozik.

Fotó: Furbify

Mekkorára becsülhető Európa használtlaptop-piaca?

Keszeli Ákos: A globális elemzések szerint a mintegy kétéves folyamatos mélyrepülés után, talán az idén, 2023 negyedik negyedévében várható fellendülés az új laptopok piacán. A használtpiacot jelenleg nem mérik hivatalosan, de az tény, hogy a kettő nem együtt mozog. Amíg az új eszközök piaca bezuhant, addig a használt szó szerint kilőtt. A fellelhető 2022-es adatok szerint az új IT-eszközök európai piaca 30 milliárd eurót tett ki, a használtpiac ennek nagyjából a 10-15 százalékát adja, és főként Nyugat-Európára koncentrálódik. Bár összességében 2023-ra növekedés várható az újpiacon, a két legnagyobb használt IT-piactér robbanásszerű növekedési üteméből kiindulva a használt laptopok piaca évről évre sokkal gyorsabban növekszik, mint az új.

Mennyivel olcsóbb egy használt laptop az ugyanolyan márkájú, nagyjából hasonló paraméterű újnál?

K. Á. Ez a kérdés mindig trükkös, mert attól függ, hogy mit hasonlítunk mivel. A legfontosabb üzenet, hogy nem pusztán használt laptopokról, hanem felújított használt laptopokról beszélünk. Két kategória létezik: az üzleti és a konzumer kategória. Az üzleti kategóriás laptopokat jellemzően tíznél több évre tervezték intenzív használat mellett is, míg a konzumernél a két–három éves élettartam a jellemzőbb.

Ha üzleti kategóriát hasonlítunk üzletivel, akkor a felújított akár 60-70 százalékkal is olcsóbb lehet hasonló paraméterű gépek esetén.

Bár az esetek többségében az új konzumer laptopoknál is jellemzően alacsonyabb árú megoldás a miénk, azért vannak kivételek. Olyan is előfordulhat, hogy az általunk felújított, használt konzumer kategóriás laptopnál lehet olcsóbbat is kapni. Erre azt szoktuk mondani, hogy olcsó húsnak híg a leve: gyorsan csalódás lesz a vége, ugyanis ezek a gépek gyenge minőségű alkatrészekből és gyorsan elhasználódó anyagokból vannak összerakva, ezáltal messze vannak a három–öt éves élettartamtól. Nálunk a felújítás azt jelenti, hogy kívül-belül megújul a gép: új billentyűzetet, új operációs rendszert és teljes szoftverfrissítést kap, valamint a bevizsgálás során gyengének minősülő vagy hibás alkatrészt kicseréljük egy újra. Garanciát adunk a termékekre. És még a laptop színét is megválaszthatja a vásárló.

Egy használt laptop esetében elsősorban mely alkatrészeket cserélik a felújítás során?

Angyal Tamás: Az összeset, amit az eszköz értéke megenged. Ha nem engedi, a gépeket teljesen szétbontjuk alkatrésznek, és felhasználjuk további javításokhoz, vagy eladjuk alkatrészként. Tehát a használt laptopot körforgásban tartjuk komplett állapotában is, de szétszerelve, alkatrészenként is. A leggyakrabban cserélendő alkatrészek az akkumulátor, merevlemez/SSD, billentyűzet, kijelző vagy a töltő, de sokszor kell a burkolat elemeit is cserélni vagy javítani.

Általában ugyanolyan, de új, jó alkatrészt szerelnek be, vagy esetleg jobbat, például nagyobb kapacitású akkumulátort?

A. T. Általában minden eszköznél adott, hogy mit lehet bele szerelni, és mi elérhető hozzá. Arra törekszünk, hogy ha elérhető, akkor gyári használt vagy gyári új alkatrészeket használjunk mindenhez. Ám sajnos egy ötévesnél régebbi eszköznél ez nem mindig lehetséges, mert bevett gyártói szokás, hogy egyszerűen nem gyártanak alkatrészeket bizonyos idő után, lehetetlenné téve a javítást és a felújítást, és így a termék benntartását a piacon. Talán ezen fog változtatni a már Európába is beszivárgó, az egyértelműen a fogyasztókat védő, úgynevezett Right to Repair mozgalom, amely lassan törvényhozási szintre lép, és következményeként a gyártóknak garantálniuk kell majd az alkatrészeket jóval a garanciaidő lejárta után is. A további esetekben a gyári adatoknak megfelelő, jó minőségű kompatibilis alkatrészeket használunk a felújításhoz.

Vásárolnak a vállalatok, szervezetek is használt laptopot, vagy csak magánszemélyek?

K. Á. Igen, sőt, végül az esetek 50 százalékában a lakossági kampányainkból is kkv-k vásárolnak. Az utóbbi hónapokban ez az arány már 60 százalékig is eltolódott. Ennek abban látom az okát, hogy bár mostanában a magánemberek és cégek gazdasági helyzete sem a legfényesebb, laptopvásárlásra azért előbb-utóbb sor kerül: egy cégnek, ha kell egy eszköz a munkához, muszáj vásárolnia, ám ekkor sok esetben az olcsóbb alternatívát keresi. A Covid miatt beköszöntött home office időszak egyenes következménye volt a lakossági géppark ugrásszerű növekedése. Ám

a magánemberek jellemzően akkor vásárolnak számítógépet, amikor a meglévő már nem működik.

Ezt támasztja alá az idén indított lakossági laptopfelvásárlási programunk sikeressége is, amelyben havi több száz eszközt kínálnak fel nekünk megvásárlásra. Ezt azóta már a vállalatoknak is elindítottuk. Nagyon jók az első visszajelzések, mivel jellemzően nem merül fel a cégeknél, hogy bár egy négyéves belső használatban lévő laptop könyvelési értéke már körülbelül nulla, a használaton kívüli eszközök eladásával akár bevételt is termelhetnek.

Mely márkák a legkelendőbbek a Furbifynál, és melyek számítanak kifutónak?

A. T. A legkedveltebb brandek jellemzően a Dell, HP, Lenovo és az Apple. Emellett fel-felbukkannak az Asus, Acer, Toshiba, Fujitsu üzleti modelljei, de mivel ezeknek kisebb az új piaci részesedésük, ritkábban is kerülnek beszerzésre használtan. Adja magát, hogy a piacra visszakerülő használt eszközök számát leginkább az befolyásolja, hogy mennyit adtak el eredetileg újonnan.

Hány nagyobb, illetve kisebb versenytársa van a vállalatnak Magyarországon és Szlovákiában?

K. Á. Jellemzően mindkét országban három-öt nagyobb szereplő köré épül a piac, amelyek minőségben és szolgáltatásban a legmagasabb színvonalat képviselik, ebből következően nem ők a legolcsóbbak, de mégis a legnépszerűbbek. Emellett rengeteg garázscég alakul minden évben, amelyek a nagyon alacsony áraik miatt kecsegtetőek lehetnek a felhasználóknak, de esetükben nincs semmilyen felújítás vagy hozzáadott érték, és kérdéses az is, hogy a szolgáltatást nyújtó cég megéli-e az általa kínált garanciaidőt.

Mekkora a Furbify piaci részesedése a szlovákiai és a magyarországi használtlaptop-piacon?

K. Á. A 2022 és 2023-as eddigi adatok szerint a szlovák piacon a top 2-ben vagyunk, 2021-ben mi voltunk a piacvezetők, tavaly visszaestünk, viszont valószínűleg az idén újra élre törünk. A magyar piacon a kezdetektől több szereplő van jelen. Ennek ellenére 2023-ra már beférünk a top 5-be, tisztán a magyarországi értékesítésünkkel, és egy nagyon erős lábat tesz ki az európai különböző piacterekre, ez az euró miatt a szlovák cég eredményébe számít bele.

Mik a piaci terjeszkedés akadályai?

A. T. A legnagyobb piaci hátrány számunkra az, hogy semmilyen ösztönzőt nem biztosít a szabályozás ahhoz, hogy terméket csinálunk a szemétből. Inkább büntet: ugyanazokat a díjakat kell befizetnünk, amelyeket már egyszer az új termékek után befizettek. Legyen szó e-hulladék-kezelésről vagy akár jogdíjmatricákról. Annak ellenére, hogy azt a munkát végezzük el, amire sok esetben beszedik a díjakat, nemhogy nem részesülünk belőle, még be is fizetjük. Ezt a problémát megoldaná a szektor törvényi kereteinek meghatározása, de ez még várat magára. Vannak más hátráltató tényezők is, de jellemzően azok a teljes e-kereskedelemre is vonatkoznak.