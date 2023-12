Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP) a korábbi 2033/I sorozat forgalmazása 2023. november 28-án lezárult. Helyette egy új, 2032/N sorozat érhető el 2023 az év utolsó előtti hónapjának végétől.

Az új PMÁP-konstrukció az első periódusában nem követi az inflációt, hanem fix évi 9,9 százalékos kamatot fizet.

„A minap elstartolt konstrukciónak már a nevéből kiderül, hogy a futamidő rövidebb a 2033. januári lejáratnál: az új papír 2032 áprilisában fut ki. A legnagyobb változás azonban nem a lejáratban van. Az új papír ugyanis az első periódusában nem követi az inflációt, hanem fix évi 9,9 százalékos kamatot fizet. Ráadásul ez a periódus nyújtott, 1 év 5 hónapig tart, a forduló 2025 áprilisában lesz” – hívta fel a figyelmet kérdésünkre Argyelán József, a Bankmonitor.hu elemzési igazgatója.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a tavalyi 14,5 százalékos és fogyasztói árindex idénre várható 17,8-17,9 százalékos átlagos mértéke nem befolyásolja a papír kamatát. Az fixen évi 9,9 százalék lesz ebben a időszakban.

Csak összehasonlításképp: a korábbi sorozat induló periódusára évi 14,75 százalékos kamatot fizet, míg jövőre várhatóan az éves kamat meghaladhatja a 18 százalékot.

2033/I helyett 2032/N

Az új papír 2025-től követi az inflációt, azonban akkorra már jóval mérsékeltebb drágulásra számítanak az elemzők: az éves átlagos inflációt valahol 4,0–6,0 százalék közé várják. Van a papírnak azonban jó tulajdonsága is. Az infláció feletti kamatprémium ugyanis meghaladja a korábbi sorozat 0,25 százalékpontos felárát. Az új sorozat 2025-től az első négy periódusban 0,5 százalékpontos, míg az azt követő három periódusban 1,0 százalékpontos prémiumot fizet az infláción felül.

Vagyis 2025-től a papír magasabb kamatot kínál, mint az elődje. Ez azonban sok befektető számára sovány vigasz az első 1,5 évben elvesztett magas kamatért cserébe.

Ezt támasztja alá az elmúlt hetekben tapasztalt őrületes kereslet is: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. adatai alapján a 47. héten 91,6 milliárd forint, míg a 48. héten 189,4 milliárd forint értékben vásároltak a korábbi prémium állampapírból.

Csak összehasonlításképp: korábban hetente 30 milliárd forint körüli állományt vásároltak a befektetők. Vagyis a lakosság egyértelműen letette a voksát.

Melyik állampapírt válasszuk a jelenlegi helyzetben?

A november végi hajrá lecsengett, új helyzet van. Felmerül a kérdés, most melyik befektetést érdemes választani? Hiába a hatalmas jegybanki kamatvágás, továbbra is az inflációkövető befektetés a nyerő még egy-két éves időtávon is. A 2032/I PMÁP induló éves kamata 9,9 százalék, ilyen éves kamatot, hozamot továbbra sem kínál egyetlen másik sem.

A Diszkont Kincstárjegy hozamához kötött változó kamatozású bónusz állampapír aktuális negyedévre érvényes kamata ugyanis 9,31 százalék. Ráadásul az infláció és az alapkamat csökkenésével előreláthatóan ennek a papírnak is még tovább apadhat a kamata.

A Kincstári Takarékjegy kétéves futamidejű változata évi 8,5 százalékos kamatot fizet.

Míg az Egyéves Magyar Állampapír és a Kincstári Takarékjegy egyéves változata fej-fej mellett halad, mindkét papír éves kamata kereken 8 százalék.

Jelenleg leghátul kullog a Magyar Állampapír Plusz a maga 5 évre kínált évi 4,95 százalékos átlagos hozamával.

Vagyis még mindig a prémium állampapír a nyerő, csak már a pénzügyi előnye csökkent versenytársaival szemben.

Mi a helyzet a betétekkel?

„Felmerülhet a kérdés, hogy néhány hónapja még igen magas, évi 11 százalékos banki betéti kamatokat is láthattunk, ezek versenyképesek lehetnek az állampapírokkal?” – utal rá Argyelán József. Azt mindenképpen szögezzük le, hogy csak elvétve volt ilyen kedvező egy normál lakossági betét kamata, az átlag valahol 2-3 százalék körül mozgott. Az extrém kedvező betétek kamata pedig jellemzően az alapkamathoz volt kötve, amelynek csökkenésével a betét kamata is mérséklődött.

A jelenleg elérhető legkedvezőbb évi 9,5 százalék – ez is az alapkamatot követi –, ebből azonban még le kell vonni az adókat.

A 15 százalékos szja-val és a 13 százalékos szochóval csökkentve a bruttó 9,5 százalék már csak nettó 7,4 százalék körül van. Az állampapírokat pedig ilyen adók nem terhelik. „Így nézve a versenyképes 9,5 százalék már nem is olyan vonzó” – húzza alá a bankmonitor.hu elemzési igazgatója.

Mi várható 2024-ben?

Jövőre sok minden változhat, legalábbis az ÁKK közleménye alapján. Új, fix kamatozású 3 éves állampapír érkezhet.

Jövőre új, fix kamatozású 3 éves állampapír érkezhet, és előreláthatóan újraárazzák a Magyar Állampapír Pluszt is.

A diszkontkincstárjegy hozamához kötött kamatozású bónusz állampapírból is új, 5 éves változat indulhat, amely már érdemi kamatprémiumot is fizethet. Emellett előreláthatóan újraárazzák a Magyar Állampapír Pluszt is, ismét vonzóvá téve a konstrukciót. Ugyanakkor várhatóan az Egyéves Magyar Állampapírt kivezetik.

Az látható, hogy komoly tervek vannak, amelyek érdemben átalakíthatják a lakossági állampapírok piacát. A pontos hatásokról azonban a részletek ismerete nélkül egyelőre érdemben nem lehet beszélni.

Ugyanakkor érdemes legalább fél szemmel követni a híreket, nehogy lemaradjunk egy új, vonzó ajánlatról.