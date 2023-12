Milliárdokkal gazdagodhatnak a szerencsevadászok még karácsony előtt

Az Ötöslottón már 20 hete halmozódik a nyeremény, miközben az Eurojackpoton is rendkívül nagy mennyiségű pénz gyűlt össze – írta közleményében a Szerencsejáték Zrt. A lottótársaság azt is közölte, hogy már nem csak a fizikai lottózókban lehet szerencsét próbálni, hanem a cég honlapján, valamint az Okoslottó alkalmazásban is.

2023.12.22. 09:52 | Szerző: P. A. R.