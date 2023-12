Sokáig nem volt érdemi változás a magyar jegybanktörvényben, ez a mostani módosítás azonban indokolt és hasznos – így fogalmazott a Világgazdaság kérdésére Virovácz Péter, a magyarországi ING Bank vezető elemzője. A parlamentben kedden fogadták el a jogszabály-módosítást, amely lehetővé teszi, hogy az MNB mérlegében keletkezett veszteséget ne kelljen idén a költségvetésből pótolni. Szerdán a jegybank üdözölte a döntést.

A jegybank a következő években kigazdálkodhatja a veszteséget

Már tavaly is meglehetősen rosszul alakult a központi bank gazdálkodása. Hiába ért el az MNB rekordnyereséget a gyenge forinton, mégis soha nem látott mértékű, 402 milliárdos veszteséggel zárta az elmúlt évet.

A piaci folyamatok alapján idén pedig a 2000-2500 milliárd forintot is megközelítheti a jegybanki deficit, ami azt jelenti, hogy a költségvetésnek több éven keresztül a GDP 0,5 százalékát kellene az MNB veszteségrendezésére fordítania.

Az elemző megjegyezte:

Az MNB azért generált ekkora veszteséget, mert az elmúlt időszakban a gazdaság megfelelő működéséhez pénzre volt szükség, amelyhez óriási forintösszegeket teremtett és tolt ki a piacra. Ezzel a kiadásai bőven meghaladták a bevételeit.

Az MNB veszteségének a pótlása hatalmas érvágás lett volna az utóbbi időben amúgy is rendszeresen váratlan kiadásokkal szembesülő költségvetésnek – szögezte le Virovácz Péter.

Az MNB ledolgozhatja a veszteséget

Az elemző szerint a jegybank a következő években, a törvény által most már engedélyezett negatív saját tőke mellett, ki tudja majd gazdálkodni és lassacskán felszámolni a veszteséget. Kérdés persze az is, hogyan alakul a devizatartalék átváltásából származó összeg nagysága. Erre Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke is utalt már idén ősszel, mondván: több év alatt lehetne „lenullázni” az MNB felhalmozott veszteségét.

Egy biztos, a szigorú monetáris politika uralja majd a következő éveket

– fűzte hozzá a magyarországi ING Bank vezető elemzője.

Nem egyedi a magyar jegybank esete

Nemzetközi viszonylatban egyébként több példa is jól mutatja, hogy a jegybankok átmenetileg negatív tőke mellett is hatékonyan tudnak működni, és megfelelően tudnak elsődleges céljukra, az elleni küzdelemre fókuszálni. Arra, hogy a magyarországi eset nem egyedi, Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke is – a Világgazdaságnak adott interjúban, számos egyéb téma mellett – rámutatott.

Varga Mihály már idén szeptemberben megfogalmazta egyik Facebook-posztjában – közvetlen azután, hogy az Európai Központi Bank (EKB) elfogadta a kormány javaslatát a magyar jegybanktörvény módosítására –, hogy

a jegybank veszteségét nem az adóbevételekből kell pótolni, hanem a jegybank középtávon várható nyereségéből.

Az MNB és a kormány részletesen megvizsgálta, hogy milyen a legjobb európai gyakorlat a negatív saját tőke problémájának kezelésére, ennek eredményeként született a fentiekben ismertetett törvénymódosítás, amelynek ügyében ezúttal a kormány és az MNB közötti összhang töretlen.