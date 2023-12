Nyolcezer liter olaj kisajtolásától a milliárdos üzletig – ma már másképp kezdené a díjazott vállalkozó

Megérezték a válságot? Hogyan alakul az árbevételük idén?

Néhány nap maradt hátra az évből, arra számítok, hogy a csoporton belül a kereskedő cég, azaz a Virgin Oil Press Kft. bevétele 900 millió forint felett lesz, ami 5-7 százalékos növekedés tavalyhoz viszonyítva. Az év elején visszaestünk, de májusban elkezdtük visszahozni ezt, így összességében nem alakult rosszul az év, az egymilliárdos bevétel viszont jövőre maradhat.

Pinczés Marianna: volt olyan nyugat-európai versenytársunk, aki épp azért ment csődbe, mert rossz időpontban kötött fix szerződéseket

Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A kiugró okozta az év elején a gondokat?

Lehet így is fogalmazni, valójában a háború közvetlen hatásait éreztük meg. Nekünk az agráriummal kell dolgozni, és az alapanyagárak iszonyúan megemelkedtek, az egész piac szétesett egy adott ponton.

A napraforgómagot egyszer beengedték, egyszer nem, ami olyan hullámzásokat okozott az árakban, hogy lehetetlen volt szerződni, mindenki hazardírozott.

Volt egyébként olyan nyugat-európai versenytársunk, aki épp azért ment csődbe, mert rossz időpontban kötött fix szerződéseket. A másik két fő alapanyagunknál a tökmagnál és a lenmagnál is tapasztaltunk hasonló problémákat. Más oldalról az energiaárak emelkedése okozott nehézségeket. A gázárak szerencsére nem érintettek minket, mert biomassza kazánnal fűtünk, de sokszoros áramárakat kellett beépíteni a termékek árába, amire csak részben volt lehetőség.

Milyen döntésekkel igyekeztek a kritikus időszakban stabilizálni a helyzetüket?

Nálunk is volt leépítés, 80 főről 70-re csökkent a létszám, április közepére megszüntettük az iroda melletti raktárat, a gyártás optimalizálására helyeztük a fókuszt. Azt gondolom, hogy aki a válságban életben marad, az megerősödik,

kellenek néha a pofonok, hogy arra is figyeljünk, amit hajlamosak vagyunk elengedni.

Az uniós források csúszása érintette a céget?

A vidékfejlesztési programok nem előfinanszírozásúak, nekünk kell előteremteni a beruházáshoz szükséges tőkét - amit meg is tettünk –, a vissza nem térítendő rész később szokott megérkezni. Itt most az volt a probléma, hogy egyszerre csappant meg a piac, közben a várt pénz nem jött meg. Egyébként nem csak uniós forrásból, de piaci hitelekből és államilag támogatott programokon keresztül is finanszírozzuk a céget.

Milyen fejlesztések voltak?

A szerencsi üzemben bővítettük a kapacitást, egy teljesen új részt építettünk ki, ahol elkezdtünk gyártani egy új terméket, a gyümölcspüré és olajok keverékét. Bővítettük a szárítókapacitásunkat is, ami mindigis a szűk keresztmetszet volt. Idén például nagyon sok, 1200 tonna szőlőtörkölyt gyűjtöttünk be a borászatoktól, ebből előbb kiszeparáljuk a magot, majd préselés előtt szárítani is kell; a héj egy részét is szárítjuk, abból őrleményt gyártunk.

A présgépek számát is növeltük, most már több mint húsz négyfejes géppel rendelkezünk, így a püspökladányi üzem Közép-Európa legnagyobb hidegen sajtoló üzemévé vált.

A szárítás és a törkölygyűjtés egyébként Szerencsen, a gyártás Püspökladányban történik, ahol az olajok kisajtolása után keletkező présmaradványokból gluténmentes liszteket is előállítunk.

Ki érti a cégnél a tudományos részt, a magok természetét?

Vannak élelmiszermérnökeink, gép- és technológiafejlesztéssel foglalkozó mérnökeink, kollégáink, akik koordinálják a szakmai munkát. Rám az évek alatt sok ragadt, de iskolarendszerben is igyekszem képezni magam, hogy megfelelő döntéseket tudjak hozni, tavaly december óta már élelmiszermérnök is vagyok.

Hogy volt ideje a munka mellett elvégezni az élelmiszermérnöki szakot?

Levelezőn szereztem meg a diplomát, az államvizsgára egy francia kiállításról estem be. De én már a közgazdasági szakot is a munka mellett végeztem el, magát a vállalkozást az alapképzés elején indítottam el, így végig munka mellett tanultam, megszoktam már.

Mára eljutottunk oda, hogy nagy láncok saját márkás olajai, maglisztjei a mi üzemeinkben készülnek

Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Miért éri meg az önök hidegen sajtolt napraforgóolaját venni a nagyiparival szemben?

A fiomított étolajat extrakciós technológiával állítják elő, ami azt jelenti, hogy valamilyen oldószerrel a magból kivonják az olajat, sok esetben hexánnal vagy valamilyen benzinszármazékkal. Ezt persze utána elpárologtatják, emberi szervezetre nem káros mennyiségben maradhat csak benne, majd következnek a finomítási eljárások nyáktalanítás, viasztalanítás.

Mi az olajat mechanikusan préseljük, mást nem teszünk vele. Az új technológiák páratlan lehetőségeket biztosítanak, ma már lehet például sterilizálni ultra magas nyomáson, még csak hőkezelésre sincs szükség, de létezik a szuperkritikus extrakció, amivel a szén-dioxidot fluid állapotba hozzák, és ugyanolyan jól használható oldószer lesz mint a hexán, tehát lehetőség nyílik arra, hogy vegyszerek nélkül is kinyerjünk minden olajat a magból.

Bárkinek azt mondanám:

a lehető legkevesebb adalékanyagot vigye be a szervezetébe, sokszor, mert tudjuk, hogy káros, sokszor, mert nem tudjuk az élettani hatásokat.

Amikor 19 évesen belevágott, gondolta volna, hogy ez lesz belőle? Most mi a cél?

Biztos voltam abban, hogy egy nagy natúr élelmiszergyártó céget szeretnék, amely egészséges termékeket megfizethető áron állít elő. Viszonylag hamar kiderült, hogy életképes az ötlet. Mára már eljutottunk oda, hogy nyugat-európai versenytársaknak is szállítunk, nagy láncok saját márkás olajai, maglisztjei a mi üzemeinkben készülnek, az Ikea egyik krékeréhez például mi adjuk a maglisztet. A cél az összes ilyen rést megtalálni a piacon.

Jókor vagyunk jó helyen, a vegán piac iszonyatos fejlődés előtt áll.

Az olajok, maglisztek kiváló fehérje források, nem csak az élelmiszeriparban, de a gyógyszeriparban és a takarmányiparban is egyre nagyobb azokra az igény. Nagyon büszke vagyok arra a csokoládéra például, amelyet egy magyar partnerünk az általunk előállított sárgabarack magliszttel ízesítve tesz tejcsoki ízűvé.

A főiskolán egy termék marketingstratégiai tervét kellett kidolgozniuk, így indult a cég. Mi van a csapat többi tagjával?

A feladatot hárman dolgoztuk ki, de a céget később egyedül hoztam létre. Azóta is jó barátok vagyunk, ők multinacionális vállalatoknál dolgoznak.

Volt hogy fel akarta adni? Mi vitte tovább?

Volt, hogy nagyon elfáradtam, kétségbeestem, de soha nem gondoltam komolyan, hogy feladnám. A vállalkozói lét egy eszméletlen hullámvasút, vannak nagy sikerek, és nehéz időszakok is. Nekem nagyon sokat jelentenek a pozitív visszajelzések, és itt nem csak a díjakra gondolok:

egyszer egy neves séf azt mondta, hogy ez a legjobb olaj, amit valaha használt,

nemrégiben egy rendezvényen találkoztam valakivel, aki azért kezdett el vállalkozni, mert hallott engem beszélni erről.

Mit volt a legnehezebb az egészben?

Az emberi csalódások, amikor sokat adunk bele, de nem azt kapjuk vissza. A feladatkör eleve olyan, hogy nehéz megosztani az embernek az érzéseket, nem is nagyon szabad, ha elfáradok, nem mutathatom ki, végtelen energiám kell, hogy legyen. Ilyenkor apukámhoz szoktam tanácsért fordulni, aki maga is vállalkozó, számomra példakép.

Az életbiztosításából vágott bele. Mennyi volt ez, és most mennyire lenne szükség egy ilyen cég útnak indításához?

Amikor tizennégy évvel ezelőtt belevágtam, egy 8 millió forintos életbiztosítás volt a kezdőtőkém, most nagyjából a duplájára lenne szükség egy hasonló cég elindításához.

Mai fejjel egyébként nem biztos, hogy rögtön a présgép beszerzésével kezdeném, lehet, hogy egy nagy laborkonyhát alakítanék ki, bérgyártatnék, és több energiám maradna a piac kialakítására.

Én anno úgy kezdtem, hogy legyártottunk 8000 liter olajat és utána nekiláttunk vevőt találni.

Mennyi ideje volt piacot találni a terméknek mielőtt megromlana?

Két év volt a szavatosság, de ennél hamarabb sikerült értékesíteni. Eleinte nem feltétlenül tekintettek rám komoly tárgyalópartnerként, sokszor volt, hogy azt hitték, a titkárnő vagyok a cégnél. Azt hiszem, nem voltam tisztában a helyzetemmel, viszont, akkor is úgy gondoltam, és ez most sem változott: olyan sok tudást, tapasztalatot és élményt gyűjtöttem, hogy mindenképpen csak gazdagodhatok az egésszel, akárhogy alakul.

Mit tanácsolna azoknak, akik most vágnak bele saját cégük építésébe?

Az biztos, hogy kitartás kell hozzá. Nekünk fontos volt a cég stabilizálásához az ha valaki nagyra akar nőni, ezzel is számolnia kell.

Ma már nem csak étkezési olajokat és őrleményeket gyártanak, hanem natúr kozmetikumokat is

Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Amikor önnek odaítélték Az év fiatal vállalkozója címet, a Grapoila márka megálmodása mellett a zöld innováció területén elért eredményekre hivatkoztak. Ez mit jelent pontosan?

Ma már kezd terjedni az upcycling fogalma, ami azt jelenti, hogy nem újrahasznosítunk, hanem más funkciót adunk a keletkező melléktermékeknek, magyarán a hulladékot is képesek vagyunk felhasználni. A gyártásunk zero waste, azaz nálunk már egyáltalán nem keletkezik felhasználatlan melléktermék a folyamatok megfelelő átgondolásának és a termékfejlesztéseknek köszönhetően. Az újításaink közül megemlíteném a barackmagos csoki és a gyümölcspüré keverék mellett például azt, hogy gyümölcsmagolajokkal, például almamaggal kezdtünk el foglalkozni, de rengeteg újítást tesztelünk emellett az irodai laborkonyhánkban. Szemléletünket jól tükrözi, hogy létrehoztunk egy permakultúrás kertet, ahonnan az irodai dolgozók extra juttatásként hazavihetik a terményeket, és ahol palántavásárral, workshopokkal, vezetett kertbejárással egybekötött edukációs programokra várjuk az érdeklődőket.