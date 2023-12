Tiltják a kórházigazgatók tulajdonszerzését Jövő február 15-től szigorodnak a kórházi intézményvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: tilos lesz a tulajdonszerzés minden egészségüggyel összefüggő tevékenységet végző gazdasági társaságban, és összeférhetetlen lesz az egészségügyi szolgáltatást is nyújtó, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság. A tilalom a közeli hozzátartozóra is kiterjed majd. Az intézkedésre azért volt szükség, mert nemrégiben az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet igazgatója, Dr. Duray Gergő magánpraxist nyitott az általa vezetett kórház közvetlen közelében, ráadásul az általa vezetett kórház orvosai a magánklinikáján is dolgoztak. Azt is rögzítették, hogy az országos gyógyintézetekben és a vármegyei kórházakban a vezetői juttatást a jövőben az Országos Kórházi Főigazgatóság helyett az egészségügyért felelős miniszter határozza meg, és mértékét egyoldalú munkáltatói intézkedéssel csökkentheti.