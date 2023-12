Rémhír a társasházakról, nyugdíjak, Magyarországra költöző németek, milliárdosok autói – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Szájról szájra terjed: közös tulajdon lesz a társasházi lakás – a szakértő most tisztázta a helyzetet

Április közepén hozta lázba a Világgazdaság olvasóit, hogy egy, a Facebookon terjedő hírt portálunkon tett tisztába szakértőnk. A közösségi oldalon vírusként terjedt az információ, hogy egy törvénymódosítás alapján 4,5 millió társasházi lakástulajdonos veszítheti el tulajdonosi státuszát és rendelkezési jogát magántulajdona felett, egyben nem szólhat majd bele a társasházak döntéshozatali folyamatába. A Világgazdaság által megkeresett Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke cikkünkben elmagyarázta, mi okozta a félreértést, és ami a lényeg: leszögezte, hogy

senki magántulajdonú lakása nem lesz társasházi közös tulajdon, az új jogszabály viszont inkább előnyöket, mint hátrányokat jelent a társasházban élőknek. Később kiderült: a törvénymódosítás egyelőre nem lép életbe.

Lakástulajdonosok millióinak kedélyét borzolta a Facebookon terjedő téves információ.

Fotó: Fehér Gábor

Egész Európa azt nézi, mi történik a magyar államadóssággal – nem hisznek a szemüknek

Április 4-én jött ki a friss adat az államadósság 2022-es csökkentéséről, ami felkeltette olvasóink érdeklődését is. Varga Mihály pénzügyminiszter ekkor jelentette be, hogy Magyarország 76,6-ről 73,3 százalékra javította a GDP-arányos adósságszintet az elmúlt évben. Ugyanő a Figyelő TOP 200 november közepén megrendezett díjátadóján is megismételte, hogy az államadósság idén 70 százalék alá csökken, amely jóval kedvezőbb a 86 százalék körüli uniós átlagnál. „A veszélyes időkben is folytatjuk az egyensúlyi mutatók javítását, csökkentjük a költségvetési hiányt, és az államadósságot is” – nyomatékosította.

Már úton vannak a postások, pénzt visznek a nyugdíjasoknak

A postai kézbesítés napjának kezdetén, április 11-én írtuk meg, érkeznek a nyugdíjak, és ebben a cikkben mutattuk be a frissen megjelent rendeletet, amelyben azok a jövedelmi szorzószámok szerepelnek, amelyeket a 2023-ban megállapított nyugdíjaknál és más nyugellátásoknál kell alkalmazni a korábbi években megszerzett keresetekre. Felidéztük Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a Világgazdaságnak adott interjúját, amelyben elmondta, hogy a nyugdíjas korosztály számára a kormány biztosítja a nyugdíjak reálértékének megőrzését.

A Telekom sem hagyta szó nélkül a Vodafone váratlan döntését

A Vodafone bejelentésénél is jobban futott az arra adott válasz, amely szerint a Yettelhez hasonlóan a Telekom is inkább az adathasználati szokásoknak megfelelő mobilinternet-csomag kiválasztásában segíti ügyfeleit. Ezek alapján valószínűsítettük, hogy a Vodafone lesz az egyetlen nagy piaci szereplő, amely lehetővé teszi, hogy az előfizetői a fel nem használt adatmennyiséget továbbgörgethessék a következő hónapra. a cikkben ismertettük a Vodafone Magyarország saját kimutatásait, amelyek szerint a nem korlátlan tarifacsomagos ügyfelek átlagos adathasználata havonta 3-4 gigabyte körül mozog, míg a korlátlanságot kínáló RED-es ügyfeleké több mint 25 gigabyte.

A Telekom a Vodafone-étól választott stratégiát a mobilinternetet használó ügyfelei megnyerésére.

Fotó: Kallus György

Meglepő, milyen autóval jár Magyarország egyik legismertebb milliárdosa

Sokan felkapták a fejüket arra, hogy még 10 millió forintot sem ér az autó, amit a hétköznapokon használ a Cápák között című műsor egyik befektetője, Balogh Péter, aki a 24.hu-nak elárulta, nincs is tervben a csere, csak akkor, ha „kirohad alóla”. A jelzett autó egy egy nyolcéves BMW i3-as, a családi flottához pedig felesége kis Fiat 500e-je és egy kilencéves Mazda Cx5 tartozik – utóbbiba az egész család belefér, ha hosszabb útra mennek. A cikkben szó esett arról, hogy a vállalkozó-angyalbefektető, első saját szoftvercégével egymillió dollárt keresett, és ez jelentette a kiindulást ahhoz, hogy több más vállalattal közösen, létrehozza az NNG-t, amelynek a legismertebb terméke az iGO navigációs rendszer. Már ekkor jeleztük: a második feleségével, Balogh Mázi Máriával létrehozott a Baconsult Inkubátortervezi, hogy még az idén tőzsdére viszik a STRT Holdingot, ami decemberben meg is történt.

„Hogy néz ki az a világ, amiről én nem tudok semmit?” – egy ország gyászolja az első és egyetlen igazi kvízmestert, Vágó Istvánt

Halála napján, április 29-én emlékeztünk meg a 74 évesen váratlanul elhunyt Vágó Istvánról, aki barátai szerint úgy gondolkodott, hogy egy értelme biztosan van az életnek: ezt a ránk szabott kicsi időt próbáljuk kellemesen, békében, barátságban eltölteni. A címben idézett kérdést évekkel korábban, R. Kárpáti Péter Élet az élet után – Halálközeli élmények Magyarországon című könyvének apropóján készült dokumentumfilmben mondta a legendás műsorvezető. Kollégái, barátai, és pályatársai szerint racionális, állandóan gondolkodó, tanuló, kiapadhatatlan tudásszomjjal felvértezett ember volt. A Legyen ön is milliomos! című vetélkedő műsorvezetőjeként nagy népszerűséget szerzett, 2015-ben belépett a Demokratikus Koalícióba, a pártban a média-munkacsoport vezetője, és a XII. kerületben önkormányzati képviselőként vállalt szerepet. Vágó utolsó, a halála előtti napon megjelent Facebook-posztja a pápáról szól.

Új pláza nyílik – hamarosan átadják Magyarország legjobban várt bevásárlóközpontját

Bár április végén még úgy tűnt, 2023 nyár végén, ősz elején nyit újra a Corvin Áruház, végül erre – Corvin Palace néven – októberben került sor. A nyitási tervekről szóló cikkünkben felidéztük, hogy az épület felújítása most már hosszú évek óta tartott, a közönség pedig azért is várta az újranyitást, mert a legendás bevásárlóközpont csaknem évszázados múltra tekint vissza. A Világgazdaság megkeresésére a projektgazda Corvin Áruház Kft. tulajdonosa arról számolt be, hogy

a teljes felújítás számlája körülbelül 20 millió euró, vagyis mintegy 7,5 milliárd forint.

Sokan várták a legendás áruház újranyitását.

Fotó: Bánkúti Sándor

Ezrével költöznek Magyarországra a németek – és ez már a német közmédiának is szemet szúrt

Nagy feltűnést keltett beszámolónk arról, hogy néhány év leforgása alatt negyedével nőtt a Magyarországon élő német nyugdíjasok száma, akik leginkább a Balaton környékét választák új lakóhelyüknek. A jelenség Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) televíziós csatornának is szemet szúrt, amelyik az okok feltárásában arra jutott, hogy a németek leginkább politikai okokból választják tömegével Magyarországot, de az alacsony árak is vonzók. Utóbbit azzal érzékeltették, hogy egy ötezer négyzetméteres telken álló 70 négyzetméteres, Marcaliban található ingatlan áráról egy ingatlanközvetítő úgy fogalmazott: Ennyiért Németországban még egy garázst se lehet kapni.

Hajdú Péter is megdöbbent, hány órát dolgozik naponta az egyik leggazdagabb magyar

Jól futott az a cikkünk is, amelyikből kiderült, hogy naponta négy-ót órát dolgozik a magyar vízkirálynak is nevezett Balogh Levente, a Szentkirályi tulajdonosa, aki ennek ellenére is elfáradt – legalábbis a Balatonon, ahonnan „ki is csekkolt”, mert ott nem tudta kellően kipihenni magát. Magyarország 53. leggazdagabb embere, az RTL-en futó Cápák között és Álommeló show-műsorokból is ismert Balogh Levente Hajdú Péter műsorában, a Frizbiben idézte fel, hogy annak idején eladta a házát, az autóját, a belvárosi irodáját, albérletbe költözött, hogy

250 millió forintért megvásárolja édesapjától az 500 milliós veszteséget produkáló Szentkirályit.

A napi négy-öt óra munka mellett belefér, hogy kávézzon a barátaival, ebédeljen és vacsorázzon, de így a hét öt napján jut idő sportra, és a hétvégi 40 kilométernyi tereplovaglásra is.

Magyarországon ilyen még nem történt: a Vodafone bejelentése minden előfizetőt érinthet és felforgatja a piacot

Jól futott cikkünk a Vodafone Magyarország bejelentéséről, amely arról szól, hogy egyes díjcsomagjainál a piacon egyedülálló módon lehetővé teszi az ügyfelek számára a fel nem használt adatmennyiség „továbbgörgetését” a következő hónapra. A Vodafone azzal indokolta döntését, hogy a nem korlátlan internettel rendelkező díjcsomagokat igénybe vevő ügyfelek nagyságrendileg kétharmada nem fogyasztja le teljes mértékben a mobilnet keretét, így számukra ez a lehetőség mindenképpen kedvező. Ezzel együtt jelentette be a cég azt is, hogy a korlátlan RED díjcsomagokat is megújítja: az ügyfelek tarifacsomagtól függően 5 vagy 10 gigabyte adatot havi szinten díjmentesen megoszthatnak egy másik családtagjukkal.