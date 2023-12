December 31-én az óévnek és a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlásnak is búcsút mondhatunk, addig azonban érdemes felhasználni a rendelkezésre álló keretet, akár digitális formában is.

Az NFC funkcióval és iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkező telefon, illetve az Apple Watch okosóra alkalmas erre a műveletre.

Fotó: Shutterstock

A K&H a SZÉP-kártya-szolgáltatók közül elsőként tette elérhetővé novembertől, hogy a juttatást digitálisan, azaz érintésmentes terminálnál és okoseszközös fizetésnél is használni lehessen.

A cég hiper- és szupermarketjeiben mindenhol elérhető ez a szolgáltatás

Az innovatív szolgáltatást azok a K&H SZÉP-kártya-birtokosok és egyben K&H bankszámlával rendelkező ügyfelek tudják használni, akiknek a telefonjuk NFC funkcióval és iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkezik, illetve Apple Watch okosórájuk van.

Az olyan, ma már klasszikusnak számító fizetési eszköznél is, mint a SZÉP-kártya, kiemelten kezeljük a digitalizációs és innovációs fejlesztéseket. Ez stratégiai döntés, hiszen a digitális fizetés mellett a SZÉP-kártya aktuális egyenlege a K&H mobilbankban is nyomon követhető

– mondta el Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketing- és értékesítés támogatás vezetője.

A mostani lépésnek köszönhetően több mint 41 ezer K&H SZÉP-kártya-elfogadóhely közül több mint 6000 esetében a digitális fizetésre is lehetőség van. Fotó: SPAR

A digitális fizetés újabb mérföldkövéhez most a SPAR üzletlánc is csatlakozott: a vállalat hipermarketjeiben és szupermarketjeiben mindenhol elérhető ez a szolgáltatás, amellyel hideg és meleg élelmiszert egyaránt, azt követően pedig a csak a meleg készételeket vásárolhatjuk meg a digitális SZÉP-kártyával.

A mostani lépésnek köszönhetően több mint 41 ezer K&H SZÉP-kártya elfogadóhely közül több mint 6000 esetében a digitális fizetésre is lehetőség van, de természetesen a juttatás továbbra is felhasználható hagyományos plasztikkártyával is. A K&H teljes hálózata várhatóan 2024 közepére lesz alkalmas a digitális SZÉP-kártya elfogadására.