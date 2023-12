Január elsejétől hatályba lépnek azok a jogszabályi rendelkezések, melyek ettől kezdve szabályozzák a különféle üdítő- és szeszesital-féleségek csomagolásának – műanyag, fém-, üvegpalackoknak – a kötelező visszaváltását az üzletekben.

Már több üzletben megjelentek az új visszaváltó automaták.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Nincs címke, nincs visszaváltás

Az új előírások azonban csak azokra az italféleségekre vonatkoznak, melyeken a gyártó ezt fel is tünteti a csomagoláson, palackokon – áll az Országos Kereskedelmi Szövetségnek (OKSZ) az új rendszerről írt összefoglalójában. Ezek a visszaváltásos italok 2024. első félévében fokozatosan jelennek meg az üzletekben. A cél az, hogy minél több palackot visszavigyenek a vásárlók az üzletekbe, a hatékony hulladékgazdálkodás érdekében.

A visszaváltási rendszer lényege, hogy az egyébként a gyártó üzemekben újra nem tölthető, ezért csak egyszer használatos, úgynevezett egyutas italospalackok értékesítésekor, ha a gyártó ezt már fel is tüntette a csomagoláson, a kereskedők kötelesek lesznek 50 forint visszaváltási díjat felszámolni a vásárlóknak. Ezt a díjat a vásárló visszakaphatja egy levásárolható utalvány formájában, ha visszaviszi az italo palackot az üzletbe. Az utalványt a pénztáraknál pénzre is válhatja.

A visszaváltás a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletekben lesz kötelező, de önként bármilyen üzlet csatlakozhat a rendszerhez. Ezekben az üzletekben a visszaváltást egy automata végzi, amely ellenőrzi, hogy a bedobott palack visszaváltható-e, megfelelő-e a címkézése, nem sérült-e a palack.

Később lesz két újabb lehetőség is

Az üzletbe visszavitt és az automatába bedobott üres italcsomagolást az automata ellenőrzi, majd azonnal kiadja a vásárlónak a levásárolható vásárlási utalványt, amelynek értéke azonos a visszaváltási díjjal, tehát 50 forint csomagolásonként. Később lehetőség lesz arra is, hogy egy applikációval a megadott bakszámlaszámra utalják a vissza a díjat, illetve az összeg jótékony célra is felajánlható lesz az automata kommunikációs paneljén.

A nem visszaváltható palackokat – amelyeken tehát nincs rajta a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, logó, címke – tilos az automatákba dobni, ezek miatt a közlemény szerint a berendezés meghibásodhat, kár keletkezhet.

Nem lehet majd visszaváltani a 0,1 liternél kisebb és a 3 liternél nagyobb palackokat sem.

Az automata esetleges meghibásodása esetén a javítás idején a vásárló kézi visszaváltással adhatja vissza a palackokat.

Az újratölthető palackok visszaváltása marad régi

Az úgynevezett többutas, újratölthető palackokat sem szabad az automatákba beledobni (amikor betétdíjat kell fizetnie a vásárlónak), ezeket a megszokott módon kell az üzletekbe visszajuttatni és átadni.

Félévesre tervezik az átmeneti időszakot

Az év első napjától június 30-ig egy átmeneti időszak is lesz. A gyártók ezalatt állnak át az új rendszerre. Az átmeneti időszakban a gyártók még átadhatnak a kereskedőknek régi, tehát nem visszaváltható csomagolású italféleségeket is, de 2024 júliusától már csak a visszaváltás lehetőségét feltüntető címkézéssel szállíthatnak árut. Az OKSZ az átmeneti időszakot az átállás időigényes módjával magyarázza. (Mindazonáltal a Világgazdaság egyetlen, általa megkeresett szakmai szövetségtől sem kapott választ a késlekedés okára vonatkozó kérdésére.)

Az üzleteknek értékesíteniük kell a korábban gyártott és a visszaváltási díj feltüntetése nélkül csomagolt italféleségeket is, ezek ott lesznek a polcaikon 2024 januárja után is addig, ameddig azokat el nem adják, akár a féléves türelmi időszakon túl is.

Sok mindenre kell figyelnie a vásárlóknak

A vásárlók a visszaváltási díjat csak olyan ital megvásárlásakor kötelesek fizetni, amelynek a csomagolásán feltüntette a gyártó a visszaváltás lehetőségét, ennek módja, megjelenése egységes lesz minden palackon. A vásárló csak ezeket a palackokat válthatja vissza Az automatába csak ép, sértetlen palackot szabad bedobni, vagyis a műanyag vagy fémpalackokat, -dobozokat nem szabad összenyomni.

Ha a vásárló olyan italt vásárol, melyen nincs feltüntetve a visszaváltás lehetősége és a visszaváltási díj mértéke, akkor nem kell az 50 forint visszaváltási díjat megfizetnie. Ám ekkor vissza sem válthatja a palackot.

Célszerű a vásárlónak minden olyan italcsomagolást, hulladék palackot, melyet az üzletekben nem vesznek vissza, egy, az otthona közelében található szelektív hulladékgyűjtő helyen elhelyezni.

Visszaváltási díjat minden olyan palack után fizetni kell bármely értékesítőhelyen, melyen a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, címke rajta van.

A visszaváltási díjat a fogyasztói ár mellett kötelező feltüntetni.

A 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek is kötelesek lesznek az 50 forint visszaváltási díjat felszámítani, de az üres, használt palackokat már nem kötelesek visszaváltani, hacsak nem csatlakoztak önként a rendszerhez például kézi visszaváltással. Más értékesítőhelyeken is (például egyes iparcikk áruházakban, drogériákban, vendéglátóhelyen elvitel esetén vagy dohányboltokban) kötelező lesz az 50 forintos visszaváltási díj felszámítása, ha az már rajta van a csomagoláson.

Azért automata sem lesz mindenütt január 1-jére, ahol lennie kellene

Az értékesítőhelyeknek az italokat kínáló polcokon, feliratokon, szórólapokon, reklámokban is kötelező lesz feltüntetniük a fogyasztói ár mellett az 50 forint visszaváltási díjat, amelynek természetesen a nyugtán is szerepelnie kell. A vásárlóknak a visszaváltási utalványra vigyázniuk kell, mivel, ha az elvész, vagy az azonosítását ellehetetlenítő módon megrongálódik, akkor az üzlet nem tudja vásárláskor beszámítani.

Az előbbiek nyomán lesznek olyan üzletek, értékesítőhelyek, amelyek kötelesek lesznek felszámítani az 50 forint visszaváltási díjat, de a hulladék palackot csak egy másik, nagyobb üzletben válthatják vissza.

Számítani kell ugyanakkor arra is, hogy az automata visszaváltó berendezések telepítése nem zárható le 2023 végéig minden üzletben, de a gyártók is csak a 2024. január elsejei hatálybalépés után, hónapokkal később kezdik szállítani a visszaváltás lehetőségét jelző felirattal, címkézéssel a különféle italokat.