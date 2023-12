Bulgária lépése veszélyezteti az Észak-Macedóniának, Szerbiának és Magyarországnak szánt földgáz átszállítását, ez Szijjártó Péter megfogalmazása szerint „botrányos és ellenséges”. A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy a jelenlegi geopolitikai és biztonsági körülmények következtében a Magyarország földgázellátásához szükséges gázmennyiség döntő része ezen a vezetéken érkezik, és az európai jogszabályokkal teljesen ellentétes bolgár döntés annak a veszélyét hozta magával, hogy leáll a földgázszállítás többek között Magyarországra is.

A Török Áramlat Bulgárián keresztül hozza a gázt Magyarországra.

Fotó: Bloomberg

A miniszter jelezte, hogy Bulgária schengeni tagságáról a jövő héten születik döntés, „ezért most hirtelen nagyon elkezdtek igyekezni, hogy eltöröljék ezt a törvényt. Ha eltörlik, akkor mi is vissza fogjuk vonni a vétóról szóló döntésünket” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Mint emlékezetes, a bolgárok októberben jelentették be, hogy megawattóránként 20 levás (10,23 eurós) extraadót vezetnek be a tranzitgázra, ami rendkívül hátrányos lenne Magyarország számára. November végén arról írtunk: bár nincs jele, hogy az orosz gázkereskedő kifizette volna a Bulgária által megemelt gáztranzitdíjat, a bolgár fél mégsem állította le az orosz gáz tranzitját, és hogy a háttérben egy ennél is fontosabb dologról, az orosz Lukoil bulgáriai finomítójáról is folyhat az egyezkedés.

Közben folyamatosan fennállt a lehetőség, hogy ha az orosz gázkereskedő vagy az oroszt gázt eladó társaság nem fizet, akkor a Bulgartranszgaz nem engedi be a hálózatába az érintett kereskedő gázát.

Ebben az esetben Magyarország nem jutna hozzá az orosz társaságtól vásárolt gázhoz, ami a tárolók telítettsége esetén is hatalmas probléma lenne, ugyanis az ország gázellátása párhuzamosan történik a tárolókból és az importból.

Decemberben pedig arról szóltak a hírek, hogy Bulgária lemond az orosz tranzitgázadóról a schengeni csatlakozás kedvéért. Közölték, hogy módosítják a jogszabályokat az visszavonása érdekében.

Felvetődött az is, hogy a tranzitdíj beszedésének elmaradása csak trükk, és Bulgária csak elhalasztja a bevezetést, mert e vitatott díj miatt lecsúszhatnak a schengeni övezetbe való belépésről, amelyről az érintett Görögország és Magyarország is szavaz.