Tíz új adózó bukkant fel a vas vármegyei top 100-as listán

A hagyományokhoz hűen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Tervezési és Elemzési Osztálya és a Vas Népe együttműködésében készült el a kiadvány, amelyben a top 100 társaság kiemelt adatai, a top 50 vállalkozás átlagos állományi létszáma, valamint kistérségenként a top 3 kiemelkedő cég mutatói is megismerhetők, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal átfogó elemzése is hozzájárul a teljes kép kialakításához.

A vas vármegyei top 100-as listán tíz új adózó van.

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

A Vas Népe beszámolója szerint üzleti reggelin mutatták be a kiadványt. Vámos Zoltán főispán köszöntőjében azt mondta, a top 100 vállalkozás példát mutat erőből, akaratból, küzdeni akarásból, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között is fejlődni tudtak, és ilyen eredményeket értek el. Szólt arról is, hogy a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatási programot indít a Vas Vármegyei Kormányhivatal január 15-től, mintegy 780 millió forintos keretösszeggel. A cél, hogy a harminc év feletti hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktív személyek újból munkába állhassanak.

A bemutatón elhangzott, hogy a top 100-as listán tíz új adózó van. A bekerülés árbevételi küszöbértéke 2,9 milliárd forint volt.

A százas listában egyébként 92 adózó tudta növelni árbevételét, összesen 31 százalékkal.