Idén novemberben indult a MagNet Bank kampánya az Apple Pay bevezetéséről, ami azonban nemcsak a most elérhető szolgáltatásokról szólt, hanem már megmutatott valamit a következő korszakból.

A MagNet Bankkal bezárult a kör, és lezárult egy korszak az Apple Pay magyarországi jelenlétében.

Fotó: Máthé Daniella

Abból a nem is oly távoli időből, amikor önmagában már nem jelent versenyelőnyt az Apple Pay szolgáltatása, hanem ahhoz valamilyen többletre is szükség van.

Teljessé vált az Apple Pay-es fizetés idehaza

A MagNet Bank külön kampánnyal készült az Apple Pay fizetési mód bevezetésére, amelyhez „extraként” egy PayPlus nevű programot kapcsoltak. A kampány a MagNetnél megszokott adományozáshoz kapcsolódva, minden egyes első, ügyfél által kezdeményezett sikeres kártya digitalizálása után automatikusan 300 forintot juttat egy civil szervezetnek a bank saját pénzéből. Az első három hónapban a BAGázs Egyesület munkáját segítik ezek az adományok, de a felajánlások által támogatott szervezetek idővel változnak, méghozzá szavazás útján. Az egyesület a digitális világból kiszoruló, hátrányos helyzetű embereken segít. A hitelintézet reményei szerint akár több millió forint is összegyűlhet az első három hónapos kampányban.

„A MagNet Bank kampánya az első hazánkban, amely kifejezetten egy mobilfizetéssel kapcsolatos műveletet támogat egy plasztik bankkártyással szemben” – fejtette ki érdeklődésünkre Homa Péter, a Bankkártya.hu pénzügyi szakértője.

Korábban a mobilfizetési módot többletszolgáltatások nyújtása nélkül vezették be a hazai bankok, mivel úgy gondolták, hogy ez már önmagában is hatalmas innováció.

Ez a maga idejében még igaz is volt, de a piac telítődésével mára már új megközelítéssel lehet csak kitűnni a mezőnyből, ezért a szakértő arra számít, hogy a jövőben új előnyök csatlakozhatnak majd a Google Pay vagy Apple Pay típusú fizetésekhez.

Az Apple Pay már minden népszerű hazai banknál elérhető

Egyes bankok csak néhány típusú bankkártyájuk regisztrációját – szaknyelven digitalizációját – teszik lehetővé a mobilfizetés kedvelőinek. A legtöbb hitelintézet azonban, így többek között az Erste Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank, az OTP Bank vagy az UniCredit Bank minden egyes bankkártyáját be lehet regisztrálni az Apple Pay rendszerébe.

A digitalizálás nagyon egyszerű, az iPhone telefonok Wallet vagy Apple Wallet mobilalkalmazásán keresztül kezdeményezhető, legalább iPhone 6-os vagy annál újabb telefonmodellek esetében. A folyamat világos és egyszerű módon biztosítja a bankkártya regisztrációját a virtuális tárcába egy pár másodperces folyamat eredményeképpen.

Homa Péter elmondta azt is, hogy a digitalizáció ingyenes, és mellette az eredeti plasztik bankkártya is ugyanúgy használható marad, mint korábban.

Az Apple Payen keresztüli fizetés ugyanúgy díjmentes, mint a hagyományos bankkártyák esetében, és a digitális kártyának sincs semmilyen külön díja a plasztikhoz képest.

Fotó: Kaspars Grinvalds

Amint sikerrel megtörtént a digitalizáció, az iPhone telefonnal máris lehetséges a bolti érintéses mobilfizetés éppúgy, mint az érintéses bankkártyával, de a telefon képernyőjét minden fizetés előtt fel kell oldani.

Mobiltelefonnal sem lehet tehát 15 ezer forint alatt fizetni azonosítás nélkül, ellentétben a plasztik bankkártyával.

Az Apple Paybe digitalizált kártyák az interneten is használhatók minden olyan helyen, ahol a webáruház kereskedője feltünteti ezt a fizetési módot a fizetési felületén. Bejelentkezett Apple felhasználóként az Apple Paybe integrált kártyák minden további művelet nélkül használhatók lehetnek, ami ennek a fizetési módnak a gyors elterjedését eredményezheti a jövőben.

Milyen példák vannak a világban az Apple Pay-es szolgáltatásokra?

Az Apple Pay nyilvánvalóan nagy utat fut majd be, hiszen minden, iPhone-t használó banki ügyfél számára folyamatosan ott van és ott is marad az okostelefonján a jövőben is. Ha egyszer kipróbálja a mobilfizetést valaki, nagy valószínűséggel megmarad mellette, hiszen nemcsak egyszerű és biztonságos, de egyben gyors fizetési mód is, amihez elő sem kell venni a pénztárcát.

A nagyvilágban az egyik plusz, amit az Apple Pay nyújt, az a közlekedési jegyek megvásárlása, illetve eltárolása. Ez a szolgáltatás Európában Nagy-Britanniában, Svédországban és Fehéroroszországban is működik már.

Egy további lépés lehet az Apple hazájában, az Egyesült Államokban már létező pénzügyi szolgáltatások Európába érkezése, mint az Apple Card bankkártya, az Apple Pay Later (fizess később) rendszer, a Walletben (tárcában) tárolt elektronikus személyazonosító igazolvány és jogosítvány vagy az Apple Cash (pénzküldés és -fogadás Apple-felhasználók között).

Az Egyesült Államokban, az Apple hazájában ugyancsak működnek közösségi közlekedési szolgáltatások néhány nagyvárosban. Ezenkívül az Egyesült Államok két államában már bevezették az Apple Pay rendszerén belül elektronikusan eltárolt igazolványokat is.

Mi várható Magyarországon az Apple Pay fejlődése terén?

Nyilvánvalóan az egyik új terület hazánkban is a közlekedési jegy lesz. A közlekedés egy olyan terület, amelyre előbb-utóbb biztosan lecsap majd az Apple, hiszen az egész Apple Pay fizetési rendszer a tech cég számára alapvetően a bevételnövelésről szól. „Ennek világos példája, hogy nem engedte ki a kezéből az NFC csiphez való hozzáférést, így az ő bevonása nélkül nem lehet szolgáltatást fejleszteni az Apple Payen belül” – hoz példát a szakember.

Jól mutatja azt az irányt, hogy a közlekedés az egyik első olyan terület, amelyre a bankok úttörőként bemerészkednek, hogy a hazai appok közül a bankfüggetlenül használható OTP Simple is képes a mobiljegyek megvásárlására és eltárolására, de ugyanezt nyújtja a K&H Bank mobilapplikációja is a K&H+ szolgáltatás keretében.

A közlekedés területén számos szolgáltatásban várható majd az Apple Pay megjelenése.

Fotó: Parilov

Ám tágabban értelmezve a közlekedéshez tartozik a parkolásidíj-fizetés és az autópálya-matrica megvásárlási lehetősége is, amelyet az OTP Simple mobilapp mellett az Erste MobilePay mobilalkalmazás is nyújt.

A közlekedési szolgáltatások azonban valószínűleg csak pár éves késlekedéssel jelennek majd meg az Apple Payben idehaza, amikor a tech cégnek már megéri majd ezeket egy olyan kisebb piacon bevezetni, mint amilyen a magyar. Ahogy ez magával az Apple Payjel is történt, amely a világban való megjelenését követően csak megközelítőleg ötéves várakozás után indulhatott el hazánkban.