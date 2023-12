Új hírek érkeztek a még csak fejlesztés alatt álló, de már most nagy izgalmakat kiváltó Panther KF51-es néven futó szupertankról. A magyarul Párducként ismert projektről ráadásul a honvédelmi miniszter beszélt, akinek minden bizonnyal kellő rálátása van a minden eddigi tankot felülmúló páncélos körüli történésekre.

Van mitől tartaniuk az oroszoknak: a világ legerősebb tankját fejlesztik Nyugaton – Magyar mérnökök dolgoznak a Párducon. Fotó: Rheinmetall

Szalay-Bobrovnicky Kristóf a Világgazdaság interjújában tért ki a magyar tankbeszerzési programra. Ennek kapcsán tett említést a Párducról is, amelyről a nyár vége óta lehet tudni, hogy az életre keltésében Magyarország is részt vesz.

Akkor Orbán Viktor jelentette be, hogy „beszálltunk a Párduc fejlesztésébe”. A miniszterelnök a közösségi médiában kapott egy kérdést arról, hogy vajon a Zalaegerszegen gyártott Lynx (magyarul Hiúz) páncélos gyalogsági jármű vagy a németektől vásárolt Leopard 2 A7HU lesz „a Kárpátok nagymacskája”. Erre válaszolva közölte a mégiscsak kuriózumnak számító hírt, hogy Magyarország részt vesz az új szupertank, a KF51 Panther harckocsi fejlesztésében. Azt is megemlítette, hogy a kutatások szerint a Párduc lesz a befutó, vagyis ez a jármű lehet a Kárpátok nagymacskája.

Visszatérve a honvédelmi miniszter nyilatkozatára, ő először is felidézte lapunknak, hogy a Magyar Honvédség korszerű nehézeszközökkel való felszerelése érdekében

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, hogy a Leopard és a Lynx gyártójával, a védelmi ipari világélvonalba tartozó Rheinmetallal olyannyira elmélyült az együttműködés, hogy a német cég által vezetett Panther-projektbe, azaz a fejlesztésbe

Magyarország és a magyar mérnöki lelemény is beszáll.

Ez szerinte tovább erősíti a magyar hadiipari k+f-képességet, ami deklarált célja a magyar haderőfejlesztésnek. A csúcstechnika ugyanis exportképes, keresett termék a világpiacon, márpedig a kormány egy csúcsminőségű magyar jövőért dolgozik. Ez olyannyira nem légből kapott, hogy már tavaly decemberben jelentek meg arról szakértői írások, hogy a 2030-as évek közepére akár 500-800 darab Panther KF51 harckocsit rendelhetnek a NATO tagországai. Ezt követően pedig akár megtízszereződhez a piac.

Mit kell tudni az új szupertankról, a Párducról?

A tárcavezető azt nem részletezte, mit takar a „magyar mérnöki lelemény”, és könnyen lehet, hogy ezt az információt nem is lehet nyilvánosságra hozni. Mindenesetre a Párduc specifikációiról lehet azért egyet s mást tudni. Először is érdemes emlékeztetni rá, hogy a németek negyven éve nem fejlesztettek teljesen új harckocsit, a névválasztás pedig természetesen nem véletlen. Az eredeti Panther a II. világháború csatamezőinek egyik legjobb tankja volt, amely a rettegett Tigriseknél is hatékonyabbnak bizonyult bizonyos szempontból.

Az új KF51-et túlzás nélkül teletömték high-tech megoldásokkal (360 fokos digitális kamerák, drónkilövő platform, reaktív védelem), ráadásul az olyan tankgyilkos eszközökkel szemben is ellenálló, mint például az amerikai gyártmányú Javelin rakéta, amelyek megtizedelik az orosz tankállományt Ukrajnában. A Panther az 1980-ban piacra dobott Leopard 2 utódja, amelyet persze azóta folyamatosan modernizáltak, de ez mostanra elnehezült. Alapvetően megőrizte a méreteit, viszont erősebb páncélzatot kapott. A legnagyobb erőssége, hogy teljesen új, 130 milliméteres főágyút kapott, amely akár 50 százalékkal növelheti a lőtávolságot. Ez azért is kiemelendő, mert a jelenlegi szabvány 120 milliméter.

Ezzel már korábban, az 1990-es években is próbálkoztak a nyugati erők, de aztán az oroszokkal való kiegyezés szükségtelenné tette az ilyen brutális fegyverek létrehozását. Csakhogy mostanra fordult a kocka, ráadásul a a 2015-ben bemutatott orosz szupertank, a T–14 Armata 125 milliméteres löveget kapott.

A Rheinmetall nem is csinált különösebb titkot belőle, hogy a Párduc az erre adott válasz.

Automata rendszer hajtja végre az ágyú töltését, így háromfős személyzet elegendő a kezeléshez. Igaz, négy főnek is van hely, így a drónok elleni védelemre is jut humán erőforrás. Apropó, drón. A Panther alapfelszereltsége négy négykopteres drón, amelyek a felderítésen és megfigyelésen kívül az aktív védelmi képességhez is hozzájárulnak. Hangsúlyos jellemző, hogy a jármű mindössze 59 tonnát nyom, miközben az amerikai Abrams legújabb verziója 73,6 tonnás.