Már a nyár óta lázban tartja a téma iránt érdeklődőket a hír, hogy Magyarország beszállhat a világ legerősebb tankjaként is emlegetett Párduc fejlesztésébe. Egyáltalán nem pletykáról volt szó, hiszen az információt maga a magyar miniszterelnök osztotta meg a közösségi médiában.

Vége a találgatásoknak: Magyarország szupertankot fejleszt Zalaegerszegen – nincs párja a világon. Fotó: Rheinmetall.com

Orbán Viktor augusztusban kapott egy kérdést arról, hogy vajon a Zalaegerszegen gyártott Lynx (magyarul Hiúz) páncélos gyalogsági jármű vagy a németektől vásárolt Leopard 2 A7HU lesz „a Kárpátok nagymacskája”. Erre válaszolva közölte a kuriózumnak számító hírt, hogy Magyarország részt vesz az új szupertank, a KF51 Panther harckocsi fejlesztésében. Azt is megemlítette, hogy a kutatások szerint a Párduc lesz a befutó, vagyis ez a jármű lehet a Kárpátok nagymacskája.

Aztán sokáig csönd volt projekt körül, majd a honvédelmi miniszer novemberben hosszú interjút adott a Világgazdaságnak, amelyben kitért a tankfejlesztés kérdésére is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, hogy a Leopard és a Lynx gyártójával, a védelmi ipari világélvonalba tartozó Rheinmetallal olyannyira elmélyült az együttműködés, hogy a német cég által vezetett Panther-programba

Magyarország és a magyar mérnöki lelemény is beszáll.

Ebből még mindig nem derült ki sok részlet, azonban pénteken végre felszállt a füst, és a honvédelmi miniszter hivatalosan is bejelentette, hogy

Magyarország harckocsifejlesztésben vesz részt.

Közölte, hogy most írta alá a szerződést, amelynek keretében a Rheinmetallal közösen fogják fejleszteni a Panhert és ennek végeztével közösen is vezetik majd piacra. A tankról azt mondta, hogy csúcstechnológiás, legmodernebb generációs harckocsiról van szó. Szerinte ez Magyarországnak nagyon komoly előnyökkel jár, hiszen olyan fejlesztési ágba kapcsolódik be, ami az igazán erős országok privilégiuma.

Azt is elárulta, hogy hetven magyar mérnök fog dolgozni éveken keresztül a fejlesztésben, amely a zalaegerszegi gyárban fog zajlani. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta videós bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

