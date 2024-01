Szinte alig van olyan ágazat a gazdaságban ahol ne emelkednének a fizetések idén. Tavalyhoz képest a bérdinamikát jóval nagyobb arányban határozhatják meg az állami szektorban végrehajtott béremelések. Ezeket szedtük össze ebben cikkben, hogy hol pontosan mekkora összegű fizetésemelésre számíthatnak az adott szektor dolgozói.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Régi ígéret volt a pedagógusok béremelése

Bár egyelőre nem érkezett meg a kormányhoz az Európai Bizottság levele, melynek alapján megkezdődhetne januárban a pedagógusok régen várt béremelése, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint pusztán technikai kérdésről van szó, így

2024. január elsejével 32,2 százalékos béremelést kapnak a tanárok, a szakképzésben részt vevő oktatók, illetve az óvonők.

Nagy adósságot törleszt egyébként ezzel a kormány a pedagógus társadalom felé, Gulyás Gergely a 2022-es választások előtt is úgy fogalmazott, a tanárok fizetésemelése lesz ennek a parlamenti és kormányzati ciklusnak a legnagyobb ilyen jellegű programja. Ami viszont a konkrétumokat illeti, az új bérsávok alapján a pedagógus havi illetménye

pedagógus I. besorolás esetén 538 ezer,

pedagógus II. kategóriában 555 ezer,

mesterpedagógusnál 630 ezer,

kutatótanár esetében pedig 750 ezer forintnál nem lehet kevesebb.

Így 2024-ben a pedagógusok átlagfizetése bruttó 670-680 ezer forintra emelkedik, jövőre pedig még tovább, egy újabb 20 százalékos emeléssel egészen 830-840 ezer forintos átlagig.

A rendvédelmi dolgozók és a katonák is plusz pénzt kapnak

Átlagosan 79 500 forinttal emelkedik januárban a rendvédelmi dolgozók bére, miután 2022-ben már volt egy 116 ezer forintos emelés. A béremelés több mint 56 ezer embert érint, köztük rendőröket, tekeseket, idegenrendészeti dolgozókat, börtönőröket, katasztrófavédelmi dolgozókat és tűzoltókat. Ennek költségvetési terhe 60 milliárd forint. Ennek köszönhető, hogy ma már tiszthelyettesként 463 ezer forintot, tisztként pedig 589 ezer forintot lehet keresni.

Mindkét kategória esetében ez két év alatt 200 ezer forintos emelést jelent.

Ugyanakkor a katonák sem maradnak ki, akik január elsejével 11 százalékos illetmény-emelésben részesülnek, bár ez állománykategóriánként eltérő lehet.

Az egészségügyi szakdolgozók fizetése márciusban nőhet tovább

Az orvosok 2021 és 2023 között lezajlott bérfejlesztése után az egészségügyi szakdolgozók fizetését is elkezdte a kormány rendezni. Ennek első lépése volt a 2023 júliusában végrehajtott 18 százalékos emelés, amely 84 ezer egészségügyi szakdolgozó, valamint 24 ezer, az egészségügy nem gyógyító területein dolgozó munkavállalót érintett. A második ütem idén márciusban következik,

amivel pedig az ígéretek szerint az egészségügyi szakdolgozók átlagos alapbére eléri az orvosok átlagbérének 37 százalékát.

Hogy ez pontosan mekkora emelést takar, egyelőre nem tudni, mindenesetre tavaly az orvosok átlagfizetése 2 millió 197 ezer forint volt, ennek a 37 százaléka pedig 812 890 forint, ami bő 200 ezer forintos emelést takar.

Egymillióan már készhez kapták a magasabb fizetésüket

Tavaly minden korábbinál hamarabb, már november közepén megállapodtak a minimálbér-emelés mértékéről a szakszervezetek és a munkaadók, ez tette lehetővé, hogy kivételesen ne januárban, hanem decemberben emelkedjen a két kötelező legkisebb bérelem, amit a januári fizetésükben meg is kaphattak az érintettek. A 15 százalékos és a garantált bérminimum 10 százalékos növelése összesen közvetlenül 1 millió, közvetetten két millió munkavállalóra van hatással, tehát a bérdinamikát is érdemben meghatározza. Ez pedig garantálja azt, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan, valamivel alacsonyabb dinamika mellett, 2024-ben is két számjegyű legyen a bérnövekedési ütem a versenyszférában.

Itt már eldőlt, hogy emelkedik munkavállalók keresete

Januárban sorra jelentik be a cégek, hogy a munkavállalóik mekkora béremelésben részesülnek. Eddig főleg a kiskereskedelem szektorban közölték ezek mértékét. A Spar átlagosan 2024-ben 10 és 24 százalék közötti mértékben növeli a béreket, ezzel az áruházakban dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére bruttó 365 ezer forint lesz. Az Aldi azt közölte, hogy az értékesítés, a logisztika, IT, valamint az irodai munkakörökben dolgozók is egységesen 12 százalékos béremelésben részesülnek.

Az ágazat többi szereplőjéről egyelőre annyit tudni, hogy az Auchannál heteken belül létrejöhet a megegyezés, mivel a francia hátterű áruházlánc a SPAR-hoz hasonlóan januártól emel. Ezzel szemben a Tesco márciustól februárig tartó üzleti évet ír, így ott január végén, február elején tárgyalhatnak a kérdésről.