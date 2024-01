A cafetéria a belföldi turizmus motorja – nagyot ugrott a SZÉP-kártyás forgalom tavaly

A munkavállalók SZÉP-kártyáira feltöltött összegek infláció felett, 25 százalékkal növekedtek tavaly 2022-höz képest, és elérték a 445 milliárd forintot. A turisztikai szolgáltatók kártyás forgalma összességében még úgy is több mint 14 százalékkal bővült éves szinten, hogy az év utolsó öt hónapjában a cafetériaeszközzel hideg élelmiszert is lehetett vásárolni. A fizetőeszköz továbbra is a belföldi turizmus motorja.

2024.01.17. 11:02 | Szerző: Zováthi Domokos