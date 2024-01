Csaknem 20 százalékkal, 1630 forintról 1952 forintra nőtt tavaly az év végére a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére, ám ebben a decemberi minimálbér-emelés mértéke is megjelenik már. A felsőbb bérkategóriákban mérsékeltebb volt a bérek növekedése – közölte a munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder és a Moore Hungary.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Trenkwalder csaknem 7000 munkavállaló béradatait feldolgozva megállapította, hogy a legtöbb régió fizikai átlagórabérei között nincsen jelentős eltérés, 1700-1900 forint közötti sávban mozognak, a mezőnyből azonban kiugrik a Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország és a főváros. Előbbi régióban már 2100 forint az órabérek átlagos nagysága, a két utóbbiban a 2600 forintot közelíti – tették hozzá.

Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója ismertette, hogy az első látásra kiugró mértékű növekedésben szerepet játszott egy egyszeri hatás is:

a minimálbér-emelés kivételesen már a decemberi béreknél érvényesült, így a cégek már idén végrehajtották az általában csak januárban esedékes béremeléseiket.

Azt is hozzáfűzte, hogy enélkül becslésük szerint 13-15 százalék között alakult volna a béremelkedés éves üteme. Mivel decemberben már csupán 5,5 százalékos volt az infláció az egy évvel korábbihoz képest, a reálbérek a 2023-ban tapasztalt visszaesés után ismét növekedési pályára kerültek – közölte.

A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel egy időben több mint hatvan, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetőjének béradatait vizsgálta meg. A 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2023 negyedik negyedévében átlagosan 10,3 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva – közölték.

Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere ismertette: a szellemi munkát végző középvezetőknél jellemzően csak januárban rendezik a fizetéseket, ennek ellenére már ebben a körben is két számjegyű lett az év végére a bérnövekedés üteme. Bár számos vállalkozás továbbra is finanszírozási problémákkal küzd, a munkahelyek többségében a középvezetői szinten is biztosított lehet a reálbérek újbóli növekedése.