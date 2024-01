Tavaly a legkeresettebb munkakör a munkaerő-kölcsönzés területén az operátor, gépkezelő volt. A partnercégek magyar operátorokat kerestek leginkább – emelte ki Baradits Bulcsú, a Man at Work munkaerő-kölcsönzési üzletágvezetője. Hozzátette, a régióban a jelöltek megfontoltabbak lettek a felvételiken.

Nagy volt az igény tavaly a szerviztechnikusok, a sor- és műszakvezetők iránt.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ami a szellemi munkaköröket illeti, továbbra is

a minőségbiztosítás,

a mérnökség és

a logisztika területén dolgozók voltak a legkeresettebbek.

Az olyan kékgalléros munkaköröknél sem volt visszafogott a kereslet a munkáltatók részéről, amelyeknél a középfokú végzettség, a szakképesítés mint minimumelvárás magas szintű szakmai tudással (technológiai ismerettel, tapasztalattal) párosult.

„Nagy volt irántuk az igény tavaly, és úgy látjuk, a tendencia folytatódik, idén is fontos szerepe lesz HR-tanácsadói csapatunknak a szerviztechnikusok, a sor- és műszakvezetők, a karbantartók és a mérnökök legjobbjainak felkutatásában” – mondta Farkas Edit munkaerő-közvetítési üzletágvezető.

A gyorsaság és a rugalmasság fontos a felvételinél

Arra a kérdésre, milyen trendek voltak megfigyelhetők a piacon, a szakember a kkv-szektorban jelen lévő munkaadóknál emelte ki lényeges változásként, hogy egyre több cég vette komolyan a munkaerőpiac (vissza)jelzéseit, és ezt a tudást felhasználva versenyképesebbnek tűnnek a munkavállalóknál a multinacionális cégekkel szemben.

Partnereink között jó néhány olyan, több évtizede működő, magyar tulajdonú kkv van, amelyek felismerték, hogy komoly versenyelőny a szakemberekért folyó harcban, ha gyorsabbak a felvételi folyamataikban,

„és rugalmasabbak a kiválasztással kapcsolatos döntéseikben, mint a stabilitást, kiszámíthatóságot, gyakorta magasabb bért ígérő, és a tökéletes jelölt »betoppanására« hosszasan várakozó, a jelöltek sorát több körön keresztül interjúzó nagyvállalatok” – mondta, és szerinte ez csak egyetlen a sok pozitív példa közül.

Az első fél év a növekedésről szólt

Az üzletágvezetők egyhangúan nyilatkoztak arról, hogy míg a tavalyi első fél év a növekedésről szólt, a második fél évben a kivárás, ezzel párhuzamosan egy minimális megtorpanás volt megfigyelhető a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területén. Tavaly a második fél év a várakozásról szólt;

A gazdasági bizonytalanság és az idegenrendészeti törvény változása miatt megdermedt a piac

– magyarázta a kölcsönzésért felelős vezető.

Bő fél év az átlag

„Átlagosan hat-nyolc hónapig állnak a munkavállalók a Man at Work Kft. alkalmazásában, utána átveszik őket saját állományba a partnereink. Egyszerűbb pozíciókban két héten belül tudunk kompetens, a kérésnek megfelelő jelöltet állítani” – foglalta össze a helyzetet Baradits Bulcsú. Ha szakembertoborzásról van szó, már más léptékkel kell mérni az időt. A leggyakoribb, egy hónapos felmondási időket is figyelembe véve a keresések elindításának pillanata és az új munkavállaló első munkanapja között átlagosan 60 naptári nap telt el a HR-tanácsadók statisztikája szerint. Ez az az időtáv, amely a tapasztalataik szerint a felvételi folyamat minden szereplője, résztvevője számára még elfogadható, korrekt. A legrövidebb kiválasztási folyamat – részben a szerencsének is köszönhetően – kilenc napig, míg a leghosszabb 262 napig tartott.

Az előbbi egy kkv-nál történt, a jelölt történetesen már felmondási időt töltött, míg az utóbbi egy multinál – tette hozzá a közvetítési üzletágvezető. Szerinte

a mesterséges intelligencia térnyerése 2023-ban a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területére még nem nyomta rá a bélyegét.

Elmondta azt is, hogy ennek okán olyan munkakörrel sem találkoztak, amelyet korábban nagyon kerestek, tavaly viszont hirtelen megszűnt volna iránta az érdeklődés.