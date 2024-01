Az AI előretör, a gazdasági környezet javul, marad a bizonytalanság – ezt várják a magyar vezetők 2024-től

Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere:

Mozgalmas 2024-re számítunk, hiszen a számviteli és adózási piacot legfőképpen a további konszolidáció jellemzi. Ezentúl pedig a digitalizáció fokozódó térhódítása is meghatározza majd a szektor további fejlődését. Cégünk első számú vezetőjeként enyém a felelősség, hogy az üzleti terveinket sikerüljön elérni, netán felülmúlni, ezért a legjobb tudásommal fogok ehhez hozzájárulni. Emellett nagyon örülnék, ha társadalmi szerepvállalásaimban, azaz a magyar és német ifjúság közös programjainak szervezésében és a BVB Akadémia Hungary labdarúgó utánpótlás-műhely feltörekvő tehetségeinek képzésében is tudnánk maradandót alkotni.

Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere

Fotó: WTS Klient

Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban:

Egyrészt globális szinten jó lenne látni, ha a külső környezetünkben pozitív változások történnének 2024-ben – gondolok itt elsősorban a körülöttünk dúló háborúkra –, másrészt a szektor nagyon izgalmas fejlődési folyamaton megy keresztül. A legérdekesebb ipari forradalomban veszünk részt, az autóipari transzformáció és a mesterséges intelligencia érinti a mi gyárainkat, fejlesztéseinket. Szeretném, ha a technológiai fejlesztéseinkkel 2024-ben is annyira erőteljesen alakíthatnánk a jövőt, mint tavaly, hogy ezzel is jobbá tegyük az emberek mindennapjait. Személyes ambícióm a 2024-es Balaton átúszás. Viccet félretéve, szeretném, ha a munka – amelyért nemrég átvehettem a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerését, a Gábor Dénes-díjat – tovább folytatódna. Missziómnak tekintem az egyedülálló innovációs ökoszisztéma építését. Utóbbi a felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés kapcsolatát erősíti, és lehetővé teszi, hogy az akadémiai szektor még aktívabban részt vegyen a jövő technológiájának formálásában, továbbá az egyetemek olyan gyakorlatorientált szakembereket képezzenek, akik fejlesztéseikkel jobbá tehetik a világot. Ez az én egyéni ambícióm, hogy ennek köszönhetően vezetőként is hozzájáruljak a társadalom jólétéhez.

Szász István, a Bosch-csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban

Fotó: Bosch

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke:

A 2024-es év az építőiparban az intenzív piaci jelenlétről fog szólni. Az ágazatban van jó másfél évünk arra, hogy összekapjuk magunkat, és a hatékonyság javításra koncentráljunk. Meggyőződésem, hogy 2025-ben felívelő beruházási ciklus kezdődik, amikor viszont kapacitás- és készségproblémák jöhetnek elő. Mindezek miatt idén a 2025-ben várható újabb nagy változásra kell készen állni. Arra, hogy hullámszerűen, ciklikusan érkeznek a kihívások. Tavaly meglett a 7 ezer milliárd forint termelési érték, ami 4,5 százalékkal marad el összehasonlítható áron a tavalyelőttitől – az aggodalmaim egyértelműen a 2024-es évre vonatkoznak. A vállalkozások kétharmada most 5-8 százalékos árbevétel-arányos jövedelmezőséggel működött, ez idén csak 3-5 százalék között lehet majd nagy szóródással.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke:

Az ingatlanbefektetési piac itthon és külföldön is gyenge évet zárt 2023-ban, de a fejlesztések értéke továbbra is magas, a Magyarországra érkező beruházások újabb rekordot döntöttek. Az ipari ingatlanok piacán és a hotelszegmensben bővülés volt, és 2024-ben várhatóan erősödik a lendület, köszönhetően a lassan olvadó kamatoknak, a gazdasági növekedés és a hitelezés újbóli beindulásának. A lakóingatlanok piacán visszaesést hozott 2023, elsősorban a magas kamatkörnyezet, az és a recessziós félelmek miatt. 2024-ben viszont a Plusz felrázza a lakáspiacot, ami a gyermekvállaló fiataloknak ad nagyon jó lehetőséget, akik minden bizonnyal meg fognak jelenni vásárlóként a piacon 2024 első negyedévében. Noha ez egy szűk réteg, a nagyon alacsony intenzitású piacon már a néhány ezer vevő kereslete is érzékelhető elmozdulást hozhat. Az igazi forgalmat a hitelkamatok jelentősebb csökkenése és az újabb kamattámogatott hitelkonstrukció hozhatja meg. Jó jel, hogy a csökkenő trend megindult, az építőipari árak konszolidálódtak, a belső kereslet pedig újból erősödik.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság (archív)

Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója:

Bízunk benne, hogy a pénztárunk számára a 2024 év is éppolyan sikeres lesz, mint a tavalyi, amikor rengetegen csatlakoztak hozzánk: 2022-höz képest csaknem kétszerese volt a belépők száma és a befizetések is rendkívül intenzíven nőttek a tavalyelőtti évhez mérten. Az egyéni befizetések esetén mintegy 25 százalékos volt az emelkedés. Optimistán tekintünk a jövőbe, hiszen azt várjuk, hogy a növekedési ütem fennmarad, mind a belépések, mind a befizetések tekintetében. Természetesen ehhez mi is megteszünk mindent: egészségprogramokkal és innovatív megoldásokkal készülünk annak érdekében, hogy tagjaink és leendő tagjaink számára még vonzóbbá válhasson a Prémium Egészségpénztár.

Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Szabó Tamás, a Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója:

Elemzések szerint a gazdasági környezet javulása várható, ami az utazások iránti kereslet erősödését is eredményezi. További növekedési potenciált jelenthet, hogy akik tavaly kénytelenek voltak kihagyni a nyaralást, idén már el fognak menni nyaralni. A belföldi turizmus élénkülését segítheti, hogy a SZÉP-kártyát január 1-jétől ismét csak szállásra és vendéglátásra lehet felhasználni. Erre nagy szüksége is van a szektornak, mert ahogy 2023-ban is láttuk, a külföldi utazások a COVID után visszatértek – 2024-ben ez a trend maradni fog, de talán tovább már nem erősödik. Ebben tud segíteni a belföldi turizmusnak a SZÉP-kártya is, amely az utazókat a hazai úti célok felé csábíthatja. 2023 év elején mind belföldre, mind pedig Horvátországba is volt akciós előfoglalási kampányunk, ez várhatóan 2024-ben is hasonlóképp alakul.

Szabó Tamás, a Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója

Fotó: szallas.hu

Vajda Attila, a Vajda-Papír alapító ügyvezető igazgatója:

Várakozásainknak megfelelően cégünk kiemelkedő eredménnyel zárta a 2023-as esztendőt és 2024-ben növekvő hatékonysággal, folyamatos innovációkkal, több üzletágunk erősítésével és a reálbérek növekedése mellett a fogyasztás további növekedésével számolunk. A világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárunkban mintegy 20 milliárd forintos papírgép-beruházást hajtottunk végre, majd elindult a termelés az új gyáregységünkben, amely a cégcsoport alappapír-szükségletét fedezve a háromszorosára növelte az alappapírgyártás-kapacitásunkat és megduplázta a teljes cégcsoport termelési kapacitását. A termelés 2023-ban pörgött fel igazán, ami a vállalat külpiaci aktivitásának erősítéséhez is hozzájárult. Bízunk benne, hogy 2024-ben stabilan tartjuk, sőt erősíthetjük eddigi eredményeinket.

Vajda Attila, a Vajda-Papír alapító ügyvezető igazgatója

Fotó: Vajda-Papir Kft.

Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője:

Továbbra is egyre növekvő igényt prognosztizálunk a szektorban. A növekvő közép-kelet-európai GDP, és ezáltal növekvő elkölthető jövedelem évről évre egyre több embernek teszi elérhetővé az utazást, a repülést. Bízunk benne, hogy az európai országok hatáskörébe tartozó légiirányítás is megfelelő színvonalon, a légitársaságok és az utasok akadályoztatása nélkül fogja tudni nyújtani a szolgáltatását. A Wizz Air továbbra is kínálata bővítésén, a szolgáltatásai színvonalának növelésén dolgozik. A több mint 30 új, a legmodernebb technikával felszerelt repülőgép érkezésével a légitársaság 2024-ben is folytatja flottájának megfiatalítását és bővítését. Tervem, hogy a folyamatos edukációs tevékenységünknek köszönhetően még több ember megértse ennek a nagyon összetett iparágnak a működését, és ezáltal felkészültebb utazóvá válhasson.

Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője

Fotó: Wizz Air

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára:

Azt várom 2024-től, hogy minden gazdálkodó érdemben tudjon előre lépni a megváltozott piaci és gazdasági körülményekhez való alkalmazkodásban, amelyhez szeretnénk minél több segítséget adni. A szántóföldi növénytermesztésben minden érintettet biztatok a több lábon állásra, a termelési szerkezet sokszínűbbé tételére, illetve a piaci értékesítésben megfogható lehetőségeket jelentő prémium minőség célul tűzésére. A kis- és közepes gazdaságok boldogulásához az összekapaszkodásukra is szükség van, amit kicsiben, és néhány dologban történő együttes fellépéssel is el lehet kezdeni a jövő esztendőben, ahogy azt mások is tették évtizedekkel ezelőtt a világ szocialista téeszesítés által nem sújtott részein, önkéntesen, pusztán a piaci érdekek alapján. Nagyon bízom egy, a vidék, a mezőgazdaság és a gazdálkodók érdekeit figyelembe vevő új európai politika lehetőségének megteremtésében 2024-ben, mivel szerintem az európai és magyar fogyasztók szívesebben fogyasztanak megbízható, az öreg kontinensről származó, mint a harmadik világból érkező, ismeretlen körülmények előállított élelmiszereket.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

id. Bárány László, a Master Good Csoport tulajdonosa:

Az árak és a fogyasztás alakulásáról azt gondolom, hogy elértük a mélypontot, decemberben már némi áremelkedést is tapasztalhattunk. Biztos vagyok benne, hogy ha 2024-ben sikerülne a rendszerünkön kívül tartani a madárinfluenzát, akkor egy kiegyensúlyozott, közepes, vagy annál erősebb év lehet. A 2023-as gabonatermés kitart őszig, nálunk pedig decemberig is, ami egy alacsony költségszintű termelés alapja. Azt gondolom, hogy 2024-ben volumen- és árcsökkenés nem lesz, és megvan a lehetőség a 3-5 százalékos áremelkedésre – de hogy erre valóban sor kerül-e, azt majd a piac dönti el. Azt is várom, hogy a madárinfluenzával kapcsolatos szabályok változása arra késztet sok termelőt, hogy felelősebben kezeljék a járványügyet. Arra is számítok, hogy azok, akik erre nem lesznek képesek, kiárazódnak a piacról.

id. Bárány László, a Master Good Csoport tulajdonosa

Fotó: Balázs Attila/MTI

Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója, társtulajdonosa:

Számtalan, eddig még kiaknázatlan területen és piacon várnak még ránk kihívások, de ismerve csapatunk erejét, jó eséllyel indulunk. Mellettünk szól, hogy árbevételünk rendkívül diverzifikált: az 80 százalékos súlyának az adja a valódi értékét, hogy több mint 20 desztinációban bonyolítunk már ma is forintban kifejezve milliárdos forgalmat. És itt nem állunk meg, a beruházásaink – így a technológia- és termékfejlesztéseink –, a dolgozóink folyamatos képzése, mind azt célozza, hogy a belföldi igények mellett egyre nagyobb szelet legyen a miénk a nemzetközi tortából is. 2024-ben átadjuk a Huszti úton található irodaházunkat, ahol két emeleten irodákat, tárgyalóhelyiségeket, hangulatos közösségi tereket alakítunk ki, és tovább bővítjük a szadai komplexumunkat. Ennek keretében éves beruházási terveink között szerepel, hogy tovább növeljük proteinszelet-gyártási kapacitásunkat és várhatóan az év második felére próbaüzembe helyezzük legújabb, proteinszelet-gyártóüzem egységünket is. Azzal már elégedettek lehetünk, ha 2024-ben is két számjegyű növekedési lépésekkel haladunk előre, de ennél vannak még ambiciózusabb terveink is!

Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója, társtulajdonosa

Fotó: Kallus György

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács leköszönő elnöke:

A 3-3,5 százalékosra várt GDP-növekedést a társadalmi fogyasztás erősödése, a beruházások termőre fordulása, az alkalmazkodási folyamatok előrehaladása az energiafelhasználásban és a növekedés szerkezetének kedvező alakulása alapozza meg 2024-ben. Előbbre kell lépnünk a munka hatékonyságában, miközben bizonytalan a világpiaci energiaárak alakulása. Úgy vélem, a GDP-arányos államadósság csökkenése idén is folytatódik, mértéke bőven 70 százalék alatt lesz, emellett tartható a 2024-es költségvetésben alapul vett 385 forint-euró körüli árfolyam is. Ezzel együtt sok a bizonytalanság a Közel-Keleten mostanában kirobbant súlyos konfliktus, illetve a már majdnem két éve zajló orosz-ukrán háború miatt is.

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács leköszönő elnöke

Fotó: Kallus György

Knezsik István, a Magyar Gépjárműimportőrök és az Autós Nagykoalíció elnöke:

A Magyar Gépjárműimportőrök elnökeként azt várom 2024-től, hogy újra növekvő pályára álljon az új járművek eladása. Minél előbb érjük el az eddigi csúcsot, és közelítsünk az ausztriai darabszámhoz – még ha ez ma csak egy álom is. Az Autós Nagykoalíció elnökeként pedig, hogy fogjunk össze az utakon. Úgy közlekedjünk, mintha a számunkra legfontosabbak lennének körülöttünk, és egyetlen súlyos, vagy halálos közlekedési baleset se történjen. A Magyar Gépjárműimportőrök elnökeként azt szeretném, hogy tudatos autóvásárlók keressék fel a kereskedéseket, és a vásárlás után a járművel folyamatosan látogassák a márkakereskedések szervizeit. Végeztessék el rajtuk a tervszerű, megelőző karbantartást, és egyetlen lerobbant autó se legyen az utak mellett. Az Autós Nagykoalíció elnökeként azt kívánom, hogy a fiatalok megtanulják a tudatos közlekedést. Reális, „zöld tudattal” rendelkezzenek, amely a teljes életciklusról szól minden esetben, hogy sok ezer évre megőrizzük a földet mindenki számára.

Knezsik István, a Magyar Gépjárműimportőrök és az Autós Nagykoalíció elnöke

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Gere Andrea, borász-közgazdász, a Gere Attila Pincészet egyik vezetője:

Szakmai szempontból egy nagyon inspiráló és izgalmas időszak következik idén. Sok új dolgot elindítottunk 2023-ban a pincészetünkben, amelynek az igazi kibontakozása 2024-re várható. Nyilván kihívások idén is lesznek, de igyekszünk azokat a magunk javára fordítani, és tanulni belőlük. A magánéletben pedig csak annyit kérek, várok ettől az évtől, hogy legalább annyira jó legyen, mint a tavalyi.

Gere Andrea, borász-közgazdász, a Gere Attila Pincészet egyik vezetője

Fotó: andreagere.com

Zoób Kati divattervező, a Katti Zoób Divatház alapítója, vezetője:

Gyakran tartogattak számomra az évek sok-sok meglepetést. Most én szeretném meglepni 2024-et. Buktatókon és veszteségeken keresztül, a saját káromon tanultam meg a nemzetközi divat üzleti logikáját. Az ösztöneim viszont azt súgták, hogy maradjak a saját világomban, ahol nem csak az üzleti célok határozzák meg, jelentik a sikert. Harminc év után ki merem mondani, hogy már elsajátítottam annyit a piac törvényeiből, amennyit nekem tudnom kell ahhoz, hogy a mi maroknyi csapatunk holnapután is couture ruhák készítésével foglalkozhasson. Amikor arról beszélek, hogy a divat egyébként óriási üzlet, nyilván nem a saját pályámra gondolok.