Mint arról korábban beszámoltunk, délelőtt 10 órától elindult a Napelem Plusz Programra való jelentkezés online előregisztrációja, azonban a jelek szerint akadozik a beadás folyamata. Dél körül már azt írja a hivatalos felület, hogy

a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ belépés) oldalon bekövetkezett rendszerhiba miatt jelenleg akadozik a belépés a Napenergia Plusz Program pályázati felületére.

Hozzáteszik, hogy a pályázati felület azonnal elérhető, ahogy a KAÜ belépés helyreáll.

Fotó: Shutterstock

A 75,8 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Programra magánszemélyek jelentkezhetnek, hogy saját tulajdonú (vagy lízingelt, illetve haszonélvezeti jogos) lakóingatlanukat vissza nem térítendő támogatással megújuló energiaforrással lássák el.

A pályázat korábbihoz képesti újdonsága, hogy nemcsak a napelemes rendszer kiépítésére ad pénzt, hanem a megtermelt energia tárolására alkalmas eszközökre is. A pályázat maximális összege ingatlanonként 5 millió forint, de legfeljebb a költségek 66 százaléka.

A nyertes pályázatok megvalósítására a kivitelezők már december elejétől jelentkezhetnek, és azóta több mint félezer vállalkozás kapott jóváhagyást regisztrációjához. A jelentkezők január 15-ént 10 órától, kizárólag online nyújthatják be előregisztrációs kérelmeiket ezen a weboldalon, ahol a pályázati dokumentáció és a használandó formanyomtatványok is elérhetőek. A folytatásban a sikeres előregisztrációt követően adhatják be majd a tényleges támogatási kérelmüket.