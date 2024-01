A múlt év legjobb hónapját produkálta novemberben a lakáshitelpiac: az új szerződések összege megközelítette a 67 milliárd forintot, amelyre 2023-ban még nem akadt példa – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A novemberi felfutás azzal magyarázható, hogy idén januártól jelentősen változtak a lakástámogatási rendszer feltételei: azok pedig, akik még a régi szabályok szerint kívántak támogatott lakáshitelt felvenni, előrehozták a lakás vásárlását, illetve cseréjét. A átalakulása – illetve a CSOK Plusz megjelenése – nyomán így vélhetően a december is erős lehetett a lakáshitelpiacon, ám drasztikus kiugrás vélhetően a múlt hónapban sem történt a kihelyezéseknél.

Az év végi hajrá azonban nyilvánvalóan már csak szépségtapasznak lesz jó a lakáshitelpiac tavalyi teljesítményén:

az MNB adatai szerint 2023. első tizenegy hónapjában mindössze 531,5 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a háztartások, amely kevesebb mint a fele az egy évvel korábbi 1154,1 milliárdnak.

Ha pedig a decemberi hónap jóval jobban is alakul a múlt év átlagánál, akkor is nagyjából a felére zsugorodik a lakáshitelek piaca a 2022-esnek. Ami a támogatott hiteleket illeti, ott még szomorúbb a helyzet: ezek új kihelyezései 445 milliárdról 113 milliárd forintra estek vissza éves összevetésben, így az új lakáshiteleken belüli arányuk 38,6-ről 21,3 százalékra csökkent. Ezen persze nem lehet különösebben csodálkozni, hiszen időközben az energetikai szempontból kedvező besorolású új lakások vásárlására igényelhető zöldhitelek, illetve az Otthonfelújítási Programhoz kapcsolódó kölcsönök is eltűntek a kínálatból.

A viszonylag szerény kereslet nyomán a lakáshitelek állományánál is látványosan lelassult tavaly a növekedés: a november végi, 4996,6 milliárd forintos portfólió alig több mint 1 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Ennek nyomán a lakáshitelek részesedése is csökkent némileg a teljes lakossági hitelpiaci tortán belül: novemberben 49,4 százalékot tett ki, miközben egy évvel korábban még éppen 50 százalék felett mozgott.

Az idei kilátások viszont már jóval kedvezőbbek. Ennek egyik oka, hogy elérhetővé vált a már említett CSOK Plusz a piacon, ami új lendületet adhat a támogatott hitelek piacának. A másik, hogy a piaci alapon nyújtott hiteleknél az önkéntes kamatplafon, és az erősödő piaci verseny nyomán érezhető mértékben csökkennek a kamatok, ami jelentősen növeli az adósok mozgásterét is. Az első lakás megvásárlásánál adható, a hitel/fedezet arányra adható kedvezmény szintén lendíthet valamennyit a keresleten: arra ugyanakkor, hogy ebben az évben a 2021-es és 2022-es szintre ugorjon vissza a lakáshitel-piac, minimálisnak látszik az esély.