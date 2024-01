Idén már másodjára csapolta meg a nemzetközi tőkepiacot Magyarország, egy 1,5 milliárd euró értékű zöldkötvény-kibocsátással, melyet 160 bázispontos hozamfelárral sikerült értékesíteni, miután a hónap elején már összejött egy 2,5 milliárd dolláros kibocsátás is – írja a Bloomberg.

Bloomberg: jól időzítette Magyarország a kötvénykibocsátást. Varga Mihály pénzügyminiszter Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az új kötvényekkel az ország jó úton halad afelé, hogy felülteljesítse a 2024 első félévére vonatkozó értékesítési tervét – tudta meg a hírügynökség egy csütörtökön bemutatott prezentációból. Az év második felében hazánk szamuráj- és pandakötvény-kibocsátásokat is tervez – tették hozzá.

Az időzítés annak dacára szerencsés volt, hogy az utóbbi időben a befektetők kamatcsökkentési várakozásai visszafogottabbá váltak és a kockázatos eszközök iránt gyengült a kereslet a piacokon.

A geopolitikai feszültségek fokozódása és a tavasszal világszerte elstartoló választási kampányok nyomán azonban a feltételek romolhatnak. Varga Mihály pénzügyminisztere a Bloomberg szerint január elején kijelentette, hogy idejekorán kell piacra lépni, mielőtt a kedvező hozamkörnyezet megváltozna.

Az ország valószínűleg ki akarta használni az Európai Unióval folytatott vitájában beállt szünetet is - mondta a Bloombergnek Szabó Viktor, a brit Abrdn alapkezelő feltörekvő piaci adósságokért felelős befektetési igazgatója. Az Európai Bizottság ugyanis a múlt hónapban döntött úgy, hogy 10,2 milliárd eurót, azaz a hazánknak járó zárolt uniós források egyharmadát felszabadítja.

Az uniós források felszabadításának a híre és a kibocsátás zöld, azaz klímavédelmi kritériumoknak megfelelő jellege valószínűleg felpörgették a keresletet, jó az időzítés

– emelte ki Szabó, hozzátéve, hogy az amerikai kincstári hozamok emelkedése is cselekvésre késztetett.

Hazánkhoz hasonlóan egyébként Mexikó is most látta elérkezettnek az időt egy 2 milliárd eurós kibocsátásra. Sőt, Chile, Szaúd-Arábia és Szlovénia is túl van már az idei első emisszión. Elefántcsontpart pedig a jövő hétre tervezi a szubszaharai Afrika két éve első eurókötvény-értékesítését.

A Bloomberg által összeállított adatok szerint

a fejlődő országok kormányai és vállalatai ebben a hónapban eddig mintegy 59 milliárd dollár értékben bocsátottak ki kötvényeket kemény valutában.

"A lanyha tavalyi év után idén nő az aktivitás" - mondta Mauro Favini, a The Vanguard Group vezető portfóliómenedzsere. "A költségvetési igények nőttek, és a hozamok csökkentek. Ezeknek a tényezőknek a kombinációja segíti a piac bővülését."