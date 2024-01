A kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited, azaz a CATL Debrecenben épülő akkumulátorgyára a tervek szerint 2025-től kezdi meg a termelést, de már most is folyamatos a szellemi és fizikai munkavállalók felvétele. A cég február 1-től márkaépítő és toborzó kampányba kezd a cívisvárosban, valamint a környező településeken, amellyel a helyi álláskeresőket célozza – írja a dehir.hu.

Fotó: AFP

Elsősorban

karbantartási,

termelési,

minőségbiztosítási,

mérnöki,

technikusi és

logisztikai munkakörökbe várják a szakemberek jelentkezését,

emellett az irodai munkavállalók keresése is zajlik.

Hozzáteszik, hogy a 2024. február 1-én induló kommunikációs kampány során a vállalat Debrecenben és a környező településeken közterületi és jármű reklámfelületeken, az online és nyomtatott sajtóorgánumokban, valamint helyi rádiókban népszerűsíti karrieroldalát és aktuális állásajánlatait.

2024 első felében több mint 50 fővel bővül a vállalat létszáma, ami az év folyamán várhatóan fokozatosan nőni fog.

Azt írják, hogy a diplomás és szakképzett munkaerő mellett a CATL szívesen foglalkoztat gyakornokokat is, akik előtt – az innovatív nagyvállalat vérkeringésébe integrálódva – komoly karrierlehetőségek állnak.

Az év második felében a helyi munkaerőfelvétel folytatódik, ebben az időszakban már a fizikai munkavállalók száma várhatóan meghaladja az irodai alkalmazottakét.

Az állások egy része egyetemi végzettséghez és angol nyelvtudáshoz kötött, de a középiskolai végzettséggel rendelkezők esetében is előny az angol nyelv ismerete.

Tavasszal – átmeneti jelleggel – több kínai szakember is érkezik majd Debrecenbe, hogy a helyi munkatársakat képezzék, a magas színvonalú, innovatív technológiai tudás átadásával.

A CATL kulcsfontosságú értéke a folyamatos fejlődés és innováció, amit nemcsak a fejlesztési és gyártási folyamataiban, de a munkavállalók képzésében is érvényesít. A vállalat fontos szerepet kíván betölteni Debrecen és a régió tehetségeinek gondozásában, így a közeljövőben együttműködési megállapodást írnak alá a Debreceni Szakképzési Centrummal és megkezdődtek a tárgyalások az együttműködési lehetőségekről a Debreceni Egyetemmel is.

Együttműködés kötött a CATL a Debreceni Szakképzési Centrummal

Tavaly novemberben indult el a toborzás, akkor Jason Chen, a CATL európai operációért felelős ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a vállalat bizalomra épülő, erős partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város és a környező települések lakosaival. Mindez a konkrétumok szintjén is megmutatkozott: a cég ugyanis együttműködési megállapodás aláírásáról döntött a Debreceni Szakképzési Centrummal. Az együttműködésnek köszönhetően a diákok megismerkedhetnek az iparág legmodernebb technológiájával, megtapasztalhatják, mit jelent a csapatmunka egy nemzetközi vállalatnál, emellett széles körű szakmai kihívásokkal találkozhatnak.